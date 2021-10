CTP, despre noul Guvern: “Iohannis ne spune că va face reforme cu PSD”

iar Florin Cîțu, președintele PNL, a declarat că va fi vorba de un cabinet minoritar sprijinit de PSD.

CTP a comentat acid încă de joi numirea lui Ciucă, .

CTP: “Iohannis spune că va face acum reforme cu PSD”

Domnul Ciucă este domnul Iohannis, punct. Domnul Ciucă nu știu cum va reuși să poarte niște negocieri pentru a realiza un Guvern sustenabil, sub vreo formă sau alta, nu pentru că este militar.

Asta este altă poveste pe care am văzut-o, în democrații e bine să nu pui militar la conducerea țării? Știți de ce se spune acest lucru?

De ce? Preluarea puterii prin lovitură de stat se face, de obicei, cu ajutorul militarilor sau, în orice caz, cu forțe armate. Și atunci să nu punem militari la conducerea țării pentru că poate dau ei o lovitură de stat.

Să fim serioși cu lovitura de stat dată de militarul în retragere Ciucă. O lovitură de stat se dă și Armata devine periculoasă în momentul în care politicul ajung în așa hal încât

Comandantul suprem al Armatei nu este Ministrul Apărării, ci este domnul Iohannis. Dacă domnul Iohannis are de gând să dea o lovitură de stat, o dă cu și fără Ciucă.

Nu știu ce abilități are acest domn Ciucă, l-am văzut, are niște discursuri destul de lemnoase, mănâncă taraș mult, nu l-am văzut să exprime o ideologie, niște direcții, niște convingeri politice, domnul Ciucă nu are nicio treabă cu PNL.

El nu reprezintă voința PNL, l-a pus Iohannis, are de negociat cu partidele pentru a face un Guvern? Păi primul partid cu care trebuie să negocieze e PNL-ul și are mari probleme în a negocia cu PNL-ul.

Rădăcinile lui în partid, vechimea lui, capacitatea operațională a domnului general în interiorul partidului este foarte scăzută.

Acum trebuie luate măsuri economice, sociale, medicale, dar nu militare. Aici nu e vorba de așa ceva, eu nu știu ce abilități va avea domnul Ciucă.

Cîțu ca să își înghită umilința asta, a venit la final și a zis că el îl propune pe Ciucă. Doamne, sărăcuțu’, mă uitam la el cum arăta, parcă i-a mai căzut niște păr din cap după faza asta.

La PSD e noaptea minții totală. Va să zică PSD nu va fi la guvernare, pe USR i-a dat afară, nu vrea să vorbească cu ei. Cu cine guvernează domnul Ciucă? PSD-ul trebuie să fie căzuți în cap, să facă acum ce? Pentru ce să susțină?

Mai tare decât acum, vine domnul Iohannis și face reforme cu Guvernul Ciucă. Nu a fost în stare coaliția asta majoritară instalată cu Guvern în toată regula PNL-USR-UDMR și o să facă PNL cu sprijinul fantomatic al PSD-ului. PSD o să facă reforme, asta ne spune domnul Iohannis.