Cucu de la Noaptea Târziu, gest exterm din cauza depresiei: “Voiam să zic gata, asta a fost!”

Cucu de la Noaptea Târziu a vorbit despre perioada în care s-a luptat cu depresia. A ajuns chiar să se gândească să-și ia viața. Fostul concurent de la Survivor România 2021 a vorbit despre perioada grea pe care a traversat-o.

Cucu de la Noaptea Târziu, despre lupta cu depresia

Artistul a devenit cunoscut în urmă cu câțiva ani, după ce a fondat alături de Cuza, pe care îl cunoaște din facultate. Din acest proiect face parte și Emi, cel mai bun prieten al lui Cuza.

Cei trei sunt cunoscuți pentru parodiile muzicale lansate de-a lungul timpului și care le-a adus un succes răsunător. La un moment dat, Cucu a trecut printr-o depresie destul de serioasă.

și-a amintit de o tragedie care s-a întâmplat atunci când era în clasa a opta, atunci când cineva din oraș și-a pus capăt zilelor.

“Intrasem într-o depresie din aia în care la un moment dat îmi venea să zic gata, ‘Dă-o dracu’ de viață’, asta e și nu mai are sens! Ajunsesem până în punctul ăla în care eram cu ceva în mână și voiam să zic gata, asta a fost!

În momentul în care am vrut să fac treaba asta, am făcut o recapitulare a vieții mele și la un moment dat, eram în clasa a opta, fusese un caz la mine în zonă și cineva s-a sinucis.

Aveam un profesor de religie, care la un moment dat ne-a spus că treaba asta cu sinuciderea e cel mai josnic lucru pe care poți să îl faci, că e cel mai simplu.

În momentul în care ai probleme, e cel mai josnic lucru să te sinucizi, pentru că te sinucizi, aia e, ai plecat. Dar în loc tu ai lăsat foarte mulți oameni care suferă!”, a declarat Cucu pentru .

Cucu a făcut parte din echipa Faimoșilor la Survivor România 2021. Colegii săi de trupă, Emi și Cuza, au participat la Asia Express 4, ajungând până în marea finală.

Cum se înțelege Cucu cu prietenul și colegul său de trupă, Cuza

Lucrurile au început să se schimbe în bine pentru Cucu după ce a discutat cu câțiva psihologi. Oamenii au crezut că problemele au început de la Cuza, care ar fi fost dur cu colegul său de trupă. Acesta din urmă a explicat cum au stat, de fapt, lucrurile.

Inițial, și Cucu a crezut că oamenii din jur au o problemă cu el. Tânărul a vorbit despre relația pe care o are cu prietenul și colegul său de la Noaptea Târziu.

Cuza nu și-a dat seama din prima de problemele lui Cucu. Ulterior, chiar fostul concurent de la Asia Express i-a propus să meargă la psiholog.

“Am fost la psihologi, am vorbit cu ei și cumva mi-am revenit! După aceea am început să am o gândire pozitivă. Oamenii au scos din context lucrurile și au afirmat că eu am spus despre Cuza că din cauza lui aș fi intrat eu în depresie, că el era dur cu mine.

Nu, el având o vârstă și fiind băieți, omul la început nu și-a dat seama cât de gravă e situația la mine.

Și spunea: ‘Hai, mă, ce dracu’ ai, hai să facem treabă, că ne tragi și pe noi în jos!’ Și eu crezând că toată lumea are ceva cu mine, am luat-o ca și cum avea treabă cu mine, că îi vedeam fața și credeam că iar se leagă de mine!

Dar ulterior și-a dat și el seama că nu e OK cum se comportă cu mine și a început să fie mai ‘Hai, că o să fie bine, hai să mergem la un psiholog!‘, adică m-a ajutat treaba asta!”, a mai explicat Cucu.