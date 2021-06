Cum a ajuns România să organizeze meciuri la EURO 2020! Totul a pornit de la o scrisoare

Conform fostului oficial al Federației Române de Fotbal și al UEFA, Mircea Sandu, primul pas pentru ca România să primească statutul de gazdă al Euro 2020 a fost organizarea Turneului Final al Campionatului European de Tineret, din 1998.

Inaugurarea Arenei Naționale, în 2011, și găzduirea finalei UEFA Europa League, din 2012 au fost alte două etape esențiale în parcursul de recunoaștere a capacității României de a-și asuma organizarea unui asemenea eveniment.

Cum a profitat Mircea Sandu de statutul său de membru al Comitetului Executiv UEFA

România va organiza patru meciuri la , iar acest lucru este posibil datorită demersurilor pe care FRF și fostul șef al acesteia, Mircea Sandu, le-au făcut în urmă cu un deceniu.

A fost un drum lung, dar a meritat, spune Mircea Sandu, care a dezvăluit că a fost și o conjunctură norocoasă pentru România, în sensul în care acesta fiind membru al Comitetului Executiv al forului continental a avut acces la informațiile care au dus la întocmirea dosarului de candidatură a țării noastre.

”Am început în 1998 cu Campionatul European de Tineret, am continuat cu cel de juniori și așa mai departe, culminând în 2012 cu finala Europa League. Asta pentru că am reușit împreună cu municipalitatea și cu Guvernul să găsim resursele pentru construcția noului stadion național.

În 2011, l-am inaugurat și ținând cont de proiectele care urmau la UEFA, având în vedere că eram membru în Comitetul Executiv și aveam informația imediată, am făcut primul pas către președintele de atunci și secretarul general, Platini și Infantino, prin care FRF și Guvernul României și cu Primăria Capitalei și Aeroportul Otopeni pun la dispoziție toate condițiile pentru a candida în 2020 la organizarea Campionatului European. Asta în condițiile în care erau 12 orașe coorganizatoare.

Primii pași a fost făcuți în secret

”Deci în 2011 am făcut această scrisoare, nu a avut nimeni cunoștință despre acest aspect, pentru că așa am stabilit cu președintele și secretarul general al UEFA să nu facem foarte multă vâlvă.

Am primit un răspuns de la ambele persoane care ne-au comunicat că sunt încântate și că FRF își poate depune această candidatură cu susținerea instituțiilor statului român.

Au urmat pașii imediați, am informat Comitetul Executiv, am luat aprobare printr-o hotărâre a Adunării Generale să devenim candidați și am informat guvernul”, a rememorat Mircea Sandu, pentru .

Programul meciurilor găzduite de Arena Națională

La ediția din acest an a Campionatului European de fotbal , trei din grupa C și un meci din faza optimilor.

Grupa C

Duminică, 13 iunie 2021, ora 19:00

Austria – Macedonia de Nord

Joi, 17 iunie 2021, ora 16:00

Ucraina – Macedonia de Nord

Luni, 21 iunie 2021, ora 19:00

Ucraina – Austria

Optime de finală

Luni, 28 iunie 2021, ora 22:00

1F – 3A/B/C