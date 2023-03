Cum a reușit Gabriela Cristea să slăbească. Ce rol a avut Tavi Clonda: ”Este ca un pact între noi”

De-a lungul timpului, Gabriela Cristea a avut mai multe probleme legate de anumite kilograme nedorite. Chiar și așa, vedeta a făcut tot posibilul pentru a arăta impecabil în fața publicului său, chiar și după cele două nașteri pe care le-a avut până acum.

Cum a reușit să slăbească Gabriela Cristea

, sau că în realitate ar arăta diferit față de ceea ce vedem pe internet, Gabriela Cristea nu s-a lăsat niciodată afectate de gurile rele și a continuat să își vadă de viața ei.

Cum a reușit însă să slăbească și cum se menține în formă după două nașteri? Gabriela Cristea, care are 48 de ani, spune că încă mai are de slăbit, însă este mulțumită și de ce a reușit până acum. Vedeta a mărturisit într-un interviu recent că a început să se concentreze mai mult pe ea și să nu mai pună atât de mult preț pe kilograme.

De asemenea, vedeta le recomandă tuturor celor care țin o dietă sau vor să ajungă la greutate dorită să evite să se cântărească în anumite zile ale săptămânii pentru ci riscă să aibă parte de o surpriză neplăcută. Cea mai bună zi pentru cântărit este vinerea, spune ea.

”Nu am ajuns chiar cum vreau eu, mai am. M-am concentrat pe mine, asta e principala chestie pe care trebuie s-o faci și să perseverezi, pentru că e posibil să nu vezi rezultate chiar de la început, să nu te împrietenești prea tare cu cântarul.

Să nu te cântărești în fiecare zi c-o iei razna ci cam o dată pe săptămână și nu chiar lunea, pentru că atunci ești după weekend, mai bine vinerea să te cântărești”, a dezvăluit Gabriela Cristea, în interviul acordat pentru .

Cum o ajută Tavi Clonda pe Gabriela Cristea

Cum a ajuta-o Tavi Clonda să slăbească? Soțul vedetei are grijă ca aceasta să mai aibă suficient timp și pentru ea și să nu ducă în spate chiar toate responsabilitățile. Gabriela Cristea povestește că cei doi au ajuns la un pact, astfel încât fiecare să se simtă bine și să fie timp suficient pentru toate.

Drept urmare, Tavi Clonda o ajută în momentul în care aceasta simte că nu mai poate și de asemenea, preia o mare parte din stresul care o poate afecta și care îi poate da peste cap activitățile. Soțul ei o ajută inclusiv cu copiii, care îi răpesc o mare parte din energie.

”Am marele avantaj că m-a înțeles soțul meu și în momentul în care zic: „Nu mai pot”, preia el. Este ca un pact între noi, i-am spus: „Trebuie să mă ajuți cu chestia asta” și el m-a susținut. Îmi ia de pe umeri o grămadă de lucruri cu stresul”, a mai povestit Gabriela Cristea, pentru sursa citată.

Menționăm faptul că vedeta a dus în ultimii ani o luptă constantă cu kilogramele în plus. ă.