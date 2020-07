Cum arată sora vitregă a Antoniei! Este de aceeași vârstă cu fiica artistei și are un talent nebănuit

Când nu este pe scenă sau în studioul în care înregistrează noile piese cu care abia așteaptă să-și surprindă fanii, Antonia preferă să rămână acasă, în sânul familiei, alături de Alex Velea, cei doi copii și… surioara ei.

Da, ați auzit bine. Alessia, pe numele său, este fetița dintr-o relație anterioară a lui Mihai Iacobescu, tatăl îndrăgitei artiste, iar aceasta o adoră și are grijă să nu-i lipsească nimic. Micuța are nouă ani, la fel ca Maya, fiica pe care frumoasa brunetă o are împreună cu italianul Vicenzo Castillano.

În plus, practică înotul și, în ciuda vârstei fragede, a adunat deja un număr impresionant de trofee. Cântăreața îi este alături în competiții de fiecare dată când are ocazia, iar cele două au o relație extrem de apropiată. Dacă nu ne credeți, e de ajuns să vedeți fotografiile postate pe rețelele de socializare și cu siguranță vă veți convinge.

Antonia are o soră vitregă. Cum arată micuța Alessia

„Suntem în relaţii foarte bune. Mă înţeleg de minune cu actuala soţie a tatălui meu, Bianca. Îi vizitez, mai ales că îmi e foarte drag să o văd pe fetiţa lor, surioara mea. Îi duc mereu cadouri”, a dezvăluit Antonia într-un interviu acordat recent.

Alessia și-a întâlnit deja nepoțeii și se înțelege de minune cu ei, mai ales că au cam aceeași vârstă.

Dominik și Akim, copiii pe care Antonia îi are cu Alex Velea se bucură mereu să-și întâlnească ruda și profită de aceste momente să se joace împreună.

Artista a căzut victimă unei înșelătorii

În altă ordine de idei, îndrăgita artistă și-a avertizat fanii cu privire la o campanie mincinoasă care profită de imaginea sa pentru a promova un produs pentru slăbit și a-i convinge pe oameni să îl cumpere.

Pentru a fi cât mai credibili, autorii s-au folosit de una dintre fotografiile Antoniei, modificată cu grijă în Photoshop.

Oferta este însoțită, culmea, și de așa-zisele declarații ale vedetei! Când a văzut anunțul postat fără niciun fel de problemă pe un site extrem de vizitat, iubita lui Alex Velea a luat foc și l-a distribuit pe Instagram Stories. A scris alături mesajul „RIDICOL” și i-a îndemnat pe fani să nu dea crezare unei astfel de reclame.

