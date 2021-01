Cum se simte Gabriel Cotabiță după ce s-a vindecat de coronavirus: „M-am rugat să trec și peste asta”

Gabriel Cotabiță s-a infectat cu coronavirus la începutul anului și a fost internat la spital, iar starea sa de sănătate este una bună, după ce s-a vindecat. Artistul nu a avut nevoie de intubare, însă a fost monitorizat de medici, avâd și alte afecțiuni.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cântărețul de muzică ușoară susține că a avut parte de un miracol după ce s-a vindecat de Covid-19 și că vederea i s-a îmbunătățit, iar acum nu mai este nevoit să poarte ochelari, scrie Gândul.

În trecut, acesta a suferit grave probleme de sănătate și a fost în comă, episod în urma căruia a rămas cu sechele.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum se simte Gabriel Cotabiță după ce s-a vindecat cu coronavirus

Artistul Gabriel Cotabiță s-a vindecat de Covid-19, după ce a fost internat la spital la începutul acestui an, având nevoie de supravegherea medicilor din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă de ceva timp.

Cântărețul în vârstă de 65 de ani nu doar că se simte mai bine, dar a trecut și printr-un miracol, așa cum a spus chiar el, după ce vederea lui a devenit mai bună în urma infectării. De la -1, dioptriile sale au scăzut considerabil și nu mai are nevoie de ochelari.

ADVERTISEMENT

„M-am trezit în spital după ce trecuse cam tot, nu-mi amintesc multe lucruri, dar e mai bine așa. Nu am fost grav, a trebuit însă să stau sub observația medicilor, să fiu monitorizat, mai ales că am mai avut probleme de sănătate.

M-am rugat să trec și peste asta, însă eu oricum fac rugăciuni mereu, și dimineața și seara. Dumnezeu m-a ajutat să trec cu bine și peste coronavirus. Am fost externat, nu mai iau tratament. Noroc că soția mea, Alina, nu a avut nimic, i-a ieșit testul negativ.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Aveam dioptrii de -1, iar acum văd perfect. După ce m-am vindecat de coronavirus mi s-a îmbunătățit vederea, nu mai am nevoie de ochelari. Nu-mi explic fenomenul, dar mă bucur. Din păcate, la televizor, sunt prea multe reclame la medicamente, parcă am fi un popor disperat după pastile”, a declarat cântărețul pentru impact.ro.

Ce spune artistul despre vaccin

În timp ce mulți români sunt reticenți în ceea ce privește vaccinul împotriva coronavirusului, Gabriel Cotabiță a declarat că îl va face și că nu înțelege scepticismul oamenilor cu privire la acesta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Cum vine asta, adică să vină vaccinul, ne-am rugat să apară, iar noi strâmbăm din nas și să nu mai vrem să-l facem? Este singura soluție să ieșim din pandemie, să revenim la activitățile obișnuite. Suntem inconștienți să nu-l facem. Nu știu cine a generat această campanie împotriva vaccinării, dar de data asta nu-i de vină Biserica”, a mai spus artistul.

Cu mai mult timp în urmă, Gabriel Cotabiță a suferit probleme grave de sănătate și a fost în comă, iar vindecarea nu a fost deloc ușoară, acesta având nevoie de prompter la concerte din cauza problemelor cu memoria.