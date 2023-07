Cum știu grecii să facă turism. Un român a rămas șocat de reducerea primită

Pentru mulți români, vacanța de vară are o destinație clară: Grecia. Țara, alături de Turcia dar și de Bulgaria, este vizitată în fiecare sezon estival de foarte mulți turiști din România. Grecia are o importantă rețea de feriboturi care leagă unele de altele celebrele insule elene.

Feriboturile, o industrie prosperă în Grecia

Un român a decis să-și informeze conaționalii despre cum știu grecii să facă turism atractiv. Grecia este renumită pentru că industria ospitalieră practică prețuri mai scăzute ca în alte țări, la pachet cu o ofertă convenabilă.

ADVERTISEMENT

Românul nostru a postat o serie de informații despre călătoriile cu , precizând că a avut parte de o reducere de tarif importantă. Cu acces în timp real la plecări și la cele mai ieftine tarife de feribot din insulele Greciei, o serie de site-uri oferă informații pentru ca turiștii să găsească cea mai bună traversare cu feribotul la cel mai mic preț.

„Cei care nu știu ce vorbesc să se abțină”

„Am comentat la o postare unde am spus că am plătit 200€ la ferry 2 adulți, mașină și cabina din Igoumenitsa până în Brindisi. Am primit 27 de mesaje din care 18 cu înjurături, că induc lumea în eroare etc. Aici este factura. Bilete luate direct din terminal. Care nu știu ce vorbesc să se abțină.

ADVERTISEMENT

Repet încă o dată, mi-a comunicat fata în terminalul din Igoumenitsa că pentru români este o reducere în perioada 01.07 – 15.07.2023. Online pentru rezervare trebuia să plătesc în jur de 450€ fără cabină”, a postat el, potrivit .

„Da, este pomană cum vine vorba”

„Sincer prețul este super bun! Eu am dat și 1200€ 4 persoane, cabină, mașină, de la Igoumenitza la Ancona! Numai dacă luăm bilete din timp, ianuarie, februarie, reușeam să am o reducere de 20%”. „Da, este pomană cum vine vorba. Păi online pentru rezervare trebuia să plătesc în jur de 450€ fără cabina. Dar am riscat și am câștigat!”, a precizat turistul român.

ADVERTISEMENT

Turismul pe insulele din Grecia: cele mai bune perioade

Este util pentru turiștii români de precizat care sunt cele mai bune luni pentru a vizita insulele grecești. Cel mai bun moment pentru a vizita insula Santorini sunt lunile aprilie, mai, iunie, septembrie, octombrie, noiembrie.

Cea mai bună perioadă pentru a vizita insula Milos este iunie – septembrie.

În cazul insulei Mykonos, perioada ideală este iunie, iulie, septembrie Cea mai bună perioadă pentru a vizita Creta: iunie-septembrie. Cea mai bună perioadă pentru a vizita Zakynthos : iunie, iulie, septembrie. Cea mai bună perioadă pentru a vizita Naxos : iunie-septembrie. Cea mai bună perioadă pentru a vizita Kefalonia : iunie-septembri.e

Cel mai bun moment pentru a vizita Patmos : iunie-septembrie.

Un sezon turistic extins dincolo de septembrie

Sezonul turistic începe în mod tradițional după Paștele ortodox grecesc și durează până la sfârșitul lunii septembrie sau la mijlocul lunii octombrie. În această perioadă, puteți fi mai mult sau mai puțin asigurați de vreme bună pentru vacanța dumneavoastră pe plajă, marea este suficient de caldă pentru înot, iar infrastructura turistică este deschisă.

ADVERTISEMENT

În special, perioada de la sfârșitul lunii mai până în septembrie este ideală, potrivit . În ce privește luna august, mulți sunt de cord că trebuie evitată. În primul rând, vremea poate fi incredibil de caldă în această lună.

August, luna ce trebuie evitată?

În teorie, par ideale, mai ales dacă veniți dintr-un climat mai rece, dar în practică vă pot consuma energia, ceea ce face ca vizitarea obiectivelor turistice să fie puțin dificilă. În al doilea rând, este sezonul de vârf și sunt pur și simplu prea mulți turiști. Apoi, există grecii înșiși, care decid să-și ia în masă vacanța de vară în această perioadă.

În al treilea rând, prețurile la cazare cresc vertiginos în această lună a anului și poate deveni mai greu de găsit camere pe coastă. Pe scurt, dacă aveți posibilitatea de a alege când să vizitați Grecia, ar fi bine să evitați luna august, potrivit sursei citate.