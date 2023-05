Manelist celebru, de urgență la spital, în Dubai! Credea că nu mai scapă: „Simțeam că mă sufoc”

Un cunoscut manelist român a ajuns de urgență la spital, în Dubai, iar FANATIK are toate detaliile! Artistul a fost preluat de medici ieri, 10 mai 2023, aproape de miezul nopții.

Cunoscut manelist, de urgență la spital, în Dubai!

De Angelo, căci despre el este vorba, a avut o stare de rău, simțind că se sufocă, acuzând o durere puternică în piept. Cântărețul aflat în Dubai a chemat Ambulanța și a fost transportat imediat la un spital de urgență din țara arabă.

Artistul susține că încă nu știe exact ce are, însă medicii i-au prescris un tratament pentru calmarea durerilor cu care acesta s-a confruntat. Din fericire, situația lui nu este atât de gravă pe cât se aștepta.

„Am fost în jur de 23 la spital, de urgență, aici în Dubai. M-a luat Salvarea deoarece simțeam că mă sufoc. Aveam o durere foarte mare în piept. M-a luat cu transpirații, aveam palpitații. Mi-au administrat calmante imediat, crezând că poate fi ceva la pancreas”, a mărturisit De Angelo, pentru FANATIK.

Cântărețul s-a mai liniștit după pastilele pe care i le-au dat doctorii și s-a dus acasă, însă după trei ore, chinul a reînceput! De Angelo s-a întors la spital, unde i s-a luat sânge.

De Angelo s-a temut pentru ce era mai rău: „Am avut o criză de gastrită”

„M-am liniștit și după aceea am fost acasă. După trei ore, am avut dureri și mai mari și am început să vomit. M-am întors la spital, iar de data asta mi-au luat sânge să vedem de la ce poate fi starea asta de rău. Mi s-a zis că nu am nicio bacterie, eu crezând că am vreo bacterie sau un virus. De fapt, am avut o criză de gastrită.

Mi-au făcut și endoscopie și mi-au dat pansamente gastrice pentru acid gastric, eu având foarte mult acid de la operația de gastric sleeve de acum patru ani. Mi-au zis să revin la control după medicamentele prescrise, după ce îmi termin tratamentul temporar”, ne-a mai spus De Angelo.

nu este prima oară în pragul morții! a mai trecut printr-o situație grea, în care viața i-a fost pusă în pericol în urmă cu doi ani. De Angelo era să ardă de viu după ce mașina în care se afla a luat foc.

De Angelo a ieșit cu greu din mașina sa, la data de 23 iunie 2021, după ce aceasta a luat foc. Cântărețul a evitat în ultima secundă posibilitatea de a arde de viu în autoturismul său.

Înainte să ajungă la spital, De Angelo a rămas împotmolit cu mașina, în deșert

În bolidul de lux pe care îl conducea, la acea dată, artistul nu era singur, ci însoțit de niște prieteni. În urma acelui incident, manelistul s-a ales cu niște răni ușoare și i-a mulțumit lui Dumnezeu că a scăpat cu bine.

Tot cu mașina a avut artistul probleme recent, în deșertul din , doar că de data asta nu a mai fost ceva atât de grav precum pățania de care a avut parte acum doi ani.

„Am fost plecat în deșert pentru o ședință foto și am rămas împotmolit. Am încercat să scot mașina, să o împingem, dar nu am reușit pentru că erau niște dune de nisip foarte mari.

Am rămas aproximativ 8 ore până a ajuns cineva că nu aveam semnal. Noroc că era cinmeva care era cu alt jeep special pentru nisip și am ieșit din încurcătură”, a mai povestit De Angelo pentru FANATIK.