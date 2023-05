Culiță Sterp și Jador, demascați de o vedetă! Ce secrete ascund maneliștii: „A făcut panaramă! M-a sunat noaptea”

Culiță Sterp și Jador se numără printre cei mai iubiți artiști de la noi! De când cei doi maneliștii se bucură de succes, s-au lipit și câteva necazuri de ei. Cum s-au purtat cei doi în fața belelelor, dincolo de camerele de luat vederi, am aflat noi!

Culiță Sterp și Jador, demascați de o vedetă tv! Secretele maneliștilor

Amândoi s-au remarcat, de-a lungul timpului, nu doar cu melodiile lor care au bubuit toate trendurile muzicale, făcând furori pe YouTube. Au atras lumina reflectoarele și cu câteva episoade mai puțin plăcute din viața lor.

Cum sunt în realitate cei doi cântăreți de muzică de petrecere? O persoană care îi cunoaște foarte bine ne-a povestit cât de mult li s-a urcat succesul la cap (sau nu) și mai ales ce fel de reacție au avut cei doi în momentele lor de cumpănă.

Cunoscuta vedetă tv cu care FANATIK a stat de vorbă despre Culiță Sterp și Jador îi cunoaște foarte bine, iar de unul dintre cei doi a fost extrem de apropiată, la un moment dat.

Larisa Judele, prinsă într-o încrengătură amoroasă după participarea la Puterea dragostei

Larisa Judele, și fostă concurentă la Puterea dragostei, ne-a spus că s-a împăcat cu Culiță Sterp după scandalul în care a fost implicată, după ce a povestit că

După cum se știe, Culiță a vrut să o facă geloasă pe Carmen de la Sălciua cu Ella Tina, postând deseori clipuri împreună pe Instastory-uri. În tot acest ”balamuc” sentimental a fost atrasă și Larisa Judele. Larisa ne-a povestit în urmă cu mai multe luni că apartamentul ei din București a fost hotel nu doar pentru Culiță, ci și pentru fratele său, Iancu.

De la acea încrengătură amoroasă a trecut ceva timp. Astăzi, Larisa are o relație cât se poate de normală cu Culiță. Cei doi nu mai sunt certați! Ba mai mult, colaborează pentru evenimentele pe care le prezintă Judele.

Întrebată de FANATIK dacă i-a fost aproape lui Culiță atunci când a făcut accidentul în Cluj, prins beat la volan, după care a fugit de la locul faptei, Larisa ne-a zis că i-a trimis un mesaj și a discutat cu băiatul mamei Geta despre ce i s-a întâmplat.

Culiță Sterp și Larisa s-au împăcat: „El îmi spunea de Ella prostii și eu am căzut la mijloc”

FANATIK a mai vrut să știe de la Larisa Judele de ce i-a persiflat Culiță pe jurnaliști când s-a prezentat în fața judecătorilor, în urma încălcării mai multor legi, și dacă artistul are aceeași atitudine în viața de zi cu zi, iar vedeta ne-a spus că ea nu îl comdamnă pentru acea ieșire destul de urâtă în opinia multora. În opinia Larisei, Culiță Sterp s-a purtat așa pentru că s-a simțit încolțit.

„Cu Culiță m-am împăcat, el e de aici de la mine (n.r.: din Hunedoara). Pe mine m-a deranjat foarte tare pentru că noi am fost prieteni. Noi mergeam la București cu mașina, i-am condus mașina… I-am spus de nu știu câte ori să se împace cu Carmen, fosta lui soție, și așa mai departe. El îmi spunea de Ella prostii și eu am căzut la mijloc.

El nu a recunoscut că noi am fost apropiați. Eu l-am învățat tot timpul de bine. El a zis că nici cu Larisa nu mi-e rușine sau ceva de genul ăsta. L-am sunat apoi și am întrebat. De ce ai făcut lucrul ăsta? Și mi-a zis că așa e bine, că așa prinde în mass-media, stai liniștită că e bine și pentru tine, că…

Eu am evitat. Eu am ieșit cu foarte multe persoane publice. Am avut și iubiți persoane publice, dar nu am vrut eu să mă expun. Am fugit atât de mult de presă… Am ținut la imaginea mea și acuma vine Culiță și mă face cu ou și cu oțet… Asta mi-am zis atunci”, a dezvăluit Larisa Judele în exclusivitate pentru FANATIK.

Larisa i-a dat mesaj lui Culiță după accidentul avut de artist în Cluj Napoca: „A zis că probabil plătește și el pentru unele lucruri”

Apoi, Larisa ne-a vorbit despre atitudinea pe care a avut-o Culiță, așa cum spuneam mai sus, față de presă, după ce

„Eu îl înțeleg pe el. El a fost un băiat simplu, crescut la țară, aici, și e normal un pic să ți se ridice la cap… Acuma, trebuie să recunoaștem. Este iubit, chiar e iubit de public. Eu cred că reacția lui… Nici nu știu, că nu vreau să judec. Atunci când ești încolțit și ai probleme să vină cineva și să facă presa mișto de tine, nu știi ce reacție ai. Poate și eu aș fi la fel. Nu știu, dar lucrurile astea se întâmplă.

Eu chiar i-am trimis mesaj atunci. Chiar am vorbit cu el și mi-a zis: „Știu că am de învățat ceva din chestia asta și el a făcut mișto, cumva”. A zis că probabil plătește și el pentru unele lucruri pe care le-a făcut greșit în viață și le plătește așa. Probabil a luat-o sub formă de glumă. Nu știu la ce s-a referit. I-am spus că dacă are nevoie de ceva îl ajut”, ne-a mai spus Larisa.

Cât despre Jador… i s-ar fi urcat celebritatea la cap!

În discuția purtată cu FANATIK, în discuție a fost adus și Jador, un alt artist de care s-au cam lipit belele de când fanii l-au ridicat pe un piedestal.

Recent, cântărețul a avut probleme cu polițiștii la o cântare în Deva. ne-a spus că, deși Culiță a făcut greșeli în viața sa, e mai cu picioarele pe pământ decât Jador, despre care ne-a zis, finuță, că „are un stil aparte”.

„A făcut panaramă. M-a sunat pe mine la 12 noaptea”

„Chiar și acuma, eu fac evenimente și îl invit. Dintre toți pe el l-am sunat prima dată că eu prezint evenimente, pentru că… și cu Jador am ținut legătura, dar îți zic sincer e un om care e pe placul meu, dar prea l-a schimbat faima asta.

Știi că a fost aici la noi la Deva și a făcut panaramă. M-a sunat pe mine la 12 noaptea. Mi-a zis: >. I-am zis că eu sunt plecată, eram plecată la Filiași la un eveniment. Mi-a zis să merg că e o problemă cu Poliția, sună pe la Poliție… Păi pe cine să sun? Că tu ești acolo! Ce treabă am eu?

Dacă e să îl ajut, îl ajut. Dar uite… L-am rugat să înregistrez o emisiune cu el. Am vorbit cu el. A zis, da, da. Am și plătit cameraman și apoi nu mi-a mai răspuns la telefon, adică… Nu știu,… Are un stil aparte. Uite, Culiță, chiar dacă a greșit într-un fel sau altul, totuși, îl văd acolo cu un pic de caracter, să zic”, ne-a mai zis Larisa.

Din foștii concurenți de la Puterea dragostei, Larisa mai păstrează legătura cu Mary și Robert, cu care a și fost nu de mult la un botez, cei doi fiind nași.