Curs valutar BNR, luni, 16 ianuarie. Dolarul, în cădere liberă

FANATIK vă prezintă acest curs valutar, precum și cotațiile ultimelor două zile pentru pricipalele monede.

Curs valutar BNR, luni, 16 ianuarie 2023. Dolarul, în cădere liberă

Valoarea principalelor valute europene va fi raportată zilnic, după ora 13:00, în clipa în care BNR anunță cotațiile oficiale pentru ziua în curs.

Curs BNR euro

+0.0054 unități în fața leului românesc, ajungând la o valoare de 4.9413 lei. Moneda euro se distanțează, astfel, de dolarul american, care valorează 4.5588 lei.

Maximul istoric atins de principala monedă europeană a fost raportat în 22 septembrie 2021, când moneda valora aproape 5 lei, mai exact 4.9495 de lei, însă euro are toate șansele să bată acest record în viitorul apropiat. În schimb, dolarul are șanse aproape nule să mai depășească euro în această perioadă, cu toate că a depășit pragul de 5 lei pentru o perioadă scurtă a finelui de an 2022.

Curs BNR dolar american

, fiind vorba de o nouă depreciere cu 0.0263 de unități în raport cu leul. Dolarul e cotat acum la 4.5588 lei, o valoare sub cea a monedei euro. Dolarul se menține astfel mult sub pragul de 5 lei și pare că a pierdut pe termen lung lupta cu euro.

Curs BNR franc elvețian

Francul elvețian a pierdut, de asemenea, 0.0064 de lei în valoare, și tot mai departe de pragul psihologic de 5.2 lei, atins în luna octombrie, la o valoare de 4.9145 de lei. Francul elvețian încearcă să se întoarcă peste valoarea de 5 lei în următoarea perioadă, însă rămâne de văzut dacă va reuși.

Curs BNR lira sterlină

Lira sterlină pierde constant teren în ultima perioadă, la fel ca dolarul, și s-a depreciat cu 0.0112 de unități în raport cu leul românesc, ajungând la 5.5749 de lei. În ultima perioadă, moneda britanică e tot mai departe de pragul psihologic de 6 lei și e greu de crezut că va ajunge aici în viitorul apropiat.

Curs BNR gram de aur

Gramul de aur a câștigat în valoare 1.4350 lei și este cotat la 279.1824 de lei, fiind tot mai aproape de valoarea maximă înregistrată în 7 martie 2022, când valora 293.9846 lei. Această valoare pare greu de egalat în viitorul apropiat, însă 2023 e abia la început. Specialiștii consideră că un gram de aur va oscila între valori cuprinse între 265 și 285 de lei în viitorul apropiat.

