Dacian Cioloș, anunț foarte important. Ce au decis miniștrii USR PLUS din Guvern în legătură cu demisia

, fără ca miniștrii USR PLUS să demisioneze din funcțiile ocupate.

ADVERTISEMENT

împotriva Guvernului Cîțu.

Dacian Cioloș, anunț important. Demisionează miniștrii USR PLUS din Guvern?

Dacian Cioloș: “Am convenit că miniștrii se vor retrage luni, cel mai probabil. Au început să își pregătească lucrările, nu pot să plece așa pe ‘nepusă-masă’, au început niște proiecte, trebuie să lase lucrurile în ordine.”

Claudiu Pândaru: “Deci nu vor aștepta să fie revocați de premierul Cîțu.”

ADVERTISEMENT

Dacian Cioloș: “Nu știu ce are de gând domnul Cîțu, nu ne-a spus, dar colegii au convenit ei să se retragă.”

Claudiu Pândaru: “Ați vorbit cu toți? Au convenit cu toții?”

Dacian Cioloș: “Da.”

Claudiu Pândaru: “Cum s-a ajuns aici?”

Dacian Cioloș: “Un Guvern de coaliție prin definiție funcționează prin încredere, dincolo de documente, proceduri și reguli. Premierul Cîțu este propus de PNL, dar este premierul unei coaliții.”

ADVERTISEMENT

Claudiu Pândaru: “Dumneavoastră ați insistat ca domnul Cîțu să fie premier în locul domnului Orban.”

Dacian Cioloș: “Da, am spus că avem o preferință în domnul Cîțu, pentru că noi am intrat în această coaliție să promovăm reforme. Pentru noi este foarte clar mandatul, am fost un partid anti-sistem și acum vrem să schimbăm sistemul.

Noi am considerat la acel moment că alături de domnul Cîțu, un om tânăr, școlit în afară care a lucrat în domeniul privat, vom putea să împingem reforme.

ADVERTISEMENT

Am ajuns în situația în care în ultimele zile a forțat un plan de dezvoltare locală cu o sumă imensă, 50 de miliarde de lei, de care România are nevoie, dar noi avem o experiență negativă față de acest program.”

Claudiu Pândaru: “Ați fost dispus să negociați?”

Dacian Cioloș: “Evident, dar începusem această discuție. La ultima ședință a coaliției am discutat despre acest lucru.”

Claudiu Pândaru: “Spune premierul că s-a simțit șantajat, desființarea SIIJ contra PNDL.”

Dacian Cioloș: “Dar ăsta nu e șantaj, desființarea SIIJ este în programul de guvernare, este un angajament al tuturor. Noi am spus că doar nu știm de ce este acest program mai important decât celelalte reforme pe care le-am început în România.

ADVERTISEMENT

Nu e singurul motiv, această încredere s-a sădit din momentul în care Vlad Voiculescu a fost remaniat de premier fără să ne informeze, cu toate că premierul ne-a asigurat că nu va face această remaniere. În acel moment a început să se sădească neîncrederea. Au mai fost situații în care noi am discutat un plan de priorități care nu s-a mai respectat.”

Claudiu Pândaru: “Acum ați prefera să fiți cu domnul Orban în Guvern?”

Dacian Cioloș: “Suntem deschiși să discutăm în orice formulă și vom fi tras și niște învățăminte. Dacă vom continua în această coaliție, ceea ce ne dorim, ne vom lua și elementele de control în așa fel încât să nu ajungem în situația în care suntem acum. Nu excludem pe nimeni deocamdată, fiecare lucru la momentul oportun.”