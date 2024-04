Dani Coman îl jignește oribil pe Andrei Nicolescu: “Probabil a mâncat ceva sau a băgat altceva în gură, de i-a lăsat un gust amar”

Victoria celor de la , a dus echipa condusă de Adrian Nicolescu pe loc direct retrogradabil. Rezultatul surprinzător de la Voluntari a stârnit o serie de reacții în fotbalul românesc.

Dani Coman, acid la adresa lui Nicolescu

Administratorul special al celor de la Dinamo, Andrei Nicolescu, a fost primul care a reacționat extrem de dur. , declarând că meciul nu a avut intensitate.

ADVERTISEMENT

“Mi-a lăsat un gust amar partida de la Voluntari. Nu am văzut intensitate. A lipsit total intensitatea într-un moment în care se joacă într-o anumită viteză fotbalul. Mă gândeam că prieteniile din fotbal au dispărut, dar se pare că m-am înșelat”, a declarat Nicolescu, extrem de nervos, la finalul meciului FC Voluntari-Hermannstadt.

Îl va reclama pe dinamovist la comisii

Cu doar câteva minute înainte de startul partidei Dinamo-Petrolul, a venit și o reacție la fel de acidă din partea sibienilor. Președintele clubului, Dani Coman, nu l-a menajat pe conducătorul dinamovist, Andrei Nicolescu.

ADVERTISEMENT

“Am impresia că domnul Andrei Nicolescu încearcă să își ascundă neputința în fața fanilor lui Dinamo. Eu nu cred că merge această tactică cu fanii lui Dinamo. Nu îi poate păcăli cu asemenea tactici.

Am văzut că a făcut o declarație. Că meciul nostru i-a lăsat un gust amar în gură. Probabil a mâncat ceva sau a băgat altceva în gură, de i-a lăsat un gust amar. Noi am făcut un meci foarte slab, am spus-o și după meci.

ADVERTISEMENT

Dar asta nu înseamnă că Hermannstadt joacă la meciul cu Dinamo cu altă intensitate. Noi ne dorim la fiecare meci să-l câștigăm. Lumea ne cunoaște, atât pe mine cât și pe Măldărășanu. Suntem doi oameni de fotbal, doi oameni care am jucat fotbal, spre deosebire de alte persoane.

Doi oameni care știu ce înseamnă să prinzi o zi mai bună sau chiar o zi proastă. Asta se întâmplă în sport, se pot întâmpla astfel de momente. Dar, de la afirmațiile pe care le-a făcut, până la realitatea pură, e cale lungă.

ADVERTISEMENT

Oricum, ne gândim să mergem la comisie și să vedem dacă oamenii de acolo au altă opinie. 100% îl vom reclama la comisie”, a declarat președintele celor de la Hermannstadt Dani Coman, la Prima Sport.