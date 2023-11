De ce poți fi chemat la centrele militare și la 20 de ani după terminarea armatei. MApN: „Nu este niciun motiv de panică”

Ministerul Apărării spune însă că aceste ordine nu au nicio legătură cu vreo mobilizare secretă în contextul războiului din Ucraina. Acest lucru se întâmplă pentru că toți cei care au terminat armata înainte de 2007 sunt încadrați la rezerviști și vor fi în continuare până la vârsta de 55 de ani. Aceste ordine de chemare sunt emise doar atunci când apar modificări în situația rezerviștilor sau a unităților la care aceștia sunt repartizați. Altfel spus, este vorba doar de actualizarea datelor privind rezerva armatei.

Ordin de chemare la centrele militare, la 20 de ani de la terminarea armatei

Ai aproape 50 de ani și ai terminat armata pe vremea când stagiul miliar era obligatoriu, acum mai bine de 25 de ani. În tot acest timp nu ai mai avut nicio legătura cu armata. Într-o zi însă primești un ordin de chemare la centrul militar județean „pentru clarificarea situației militare”. Cum nu ai mai avut legături cu armata, cel mai probabil nu înțelegi ce înseamnă această sintagmă „clarificarea situației militare”.

Într-un caz fericit, poate încerci să cauți pe net textul de lege și articolele în baza cărora ești chemat la centrele de recrutare (Art. 46, lit.c, art. 51, art. 67 și art.75 din Legea 446/2006). Articolul 51 precizează că „centrele militare pot chema recruţii şi militarii rezervişti pentru precizarea unor date în legătură cu situaţia lor militară o dată pe an”, însă lucrurile pot rămâne neclare în contextul în care legea vorbește de situația militară în condițiile în care nu ai mai avut nicio legătură cu armata în ultimul sfert de secol. Într-un caz nefericit poate cauți pe net dacă situația li s-a întâmplat și altora și dai de explicații cum că totul este o mobilizare secretă a armatei în actualul context de securitate, asta deși pe ordinul respectiv scrie că nu este un ordin de mobilizare sau concentrare.

O situație similară i s-a întâmplat unui bărbat din Capitală, surprins că a fost chemat la centrul militar, asta deși a terminat stagiul militar ca soldat în urmă cu mai bine de 25 de ani. Mai mult, a fost pentru prima dată când a fost chemat la centrul județean după toți acești ani. În aceeași situație, după cum rezultă din alte câteva zeci de cazuri online, s-au aflat mai mulți români care s-au trezit cu aceste ordine fără să înțeleagă prea bine care este scopul și rostul lor.

Forța de rezervă a armatei

În ultimele luni, acest tip de ordine au fost folosite pentru a crea panică, pe ideea că România conduce o mobilizare secretă. Ministerul Apărării a avut o serie de comunicate pe această temă, însă nu întotdeauna a reușit să străpungă aceste mesaje și pentru că din explicațiile autorităților a lipsit întreg contextul acestor ordine. FANATIK a stat de vorbă cu purtătorul de cuvânt al MApN, generalul de brigadă, Constantin Spînu. Acesta a explicat că toți bărbații care au terminat stagiul militar obligatoriu, până când a fost suspendat în anul 2007, intră în evidențele de rezervă ale armatei.

Armata are o evidență a tuturor acestor rezerviști, lucru esențial pentru că în cazul mobilizării există planuri specifice pentru înființarea de noi unități militare. Aceste noi unități militare sunt formate de forțele de rezervă, care sunt chemate la arme în caz de război. Dar armata trebuie să aibă aceste planuri de mobilizare la zi, să știe câți rezerviști are, la ce unități sunt trimiși în caz de mobilizare, etc.. Cum rezerviștii stau în evidențele armatei până la vârsta de 55 de ani, în cazul soldaților, constant apar modificări în aceste date, și de aceea MApN trebuie să actualizeze constant datele cu privire la rezerviști.

„Prin Legea 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare fiecare persoană care a satisfăcut serviciul militar are obligații militare în rezervă. Serviciul militar obligatoriu a fost suspendat în România în anul 2007. Persoanele de genul masculin, care până în anul 2007 au satisfăcut serviciul militar, figurează în evidențele de rezervă ale armatei pe niște state de organizare care sunt puse în aplicare atunci când în România se decretează stare de război sau stare de necesitate. Atunci se activează și încadrarea unităților care sunt create doar pentru aceste stări la mobilizare.

De când există România ca stat modern, a avut proceduri de ținere a evidenței rezerviștilor. Legea din 2006 prevede ca, în fiecare an, centrele militare județene și de sector din București să desfășoare activitate de actualizare a bazelor de date cu rezerviști. Și acum, în cazul unei persoane, care a făcut armata înainte de 2007, la trecerea în rezervă a primit un livret militar care atestă calitatea de rezervist și care avea atașat niște documente privind unitatea la care trebuie să se prezinte în cazul de mobilizare al armatei”, a declarat, pentru FANATIK, generalul Constantin Spînu, care a subliniat că nu este deloc neobișnuit ca oamenii să nu primească aceste convocări până acum.

Este posibil ca, în unele cazuri, oamenii să a apelat după 2007 pentru împrospătarea rezervei armatei. Rezerviștii voluntari sunt plătiți de armată și fac două săptămâni de instrucție pe an.

„După 2007, după ce s-a suspendat serviciul militar obligatoriu, a trebuit să fie găsite soluții pentru împrospătarea acestei rezerve. Una dintre soluții au fost rezerviștii voluntari. Adică, orice cetățean român, bărbat sau femeie, poate să se ducă la un centru militar și să se înroleze. Noi scoatem anual la încadrare undeva la 2-3.000 de posturi de rezerviști voluntari, pe toate categoriile, soldați, maiștrii, subofițeri”, a mai declarat, pentru FANATIK, oficialul MApN.

Când te cheamă armata la centrele de recrutare

Oficialul din MApN subliniază că ordine de chemare se emit doar în situațiile în care apar schimbări în evidența rezervistului, fie cu privire la unitate la care ar urma să fie mobilizat, fie prin modificarea forței de rezervă prin ieșirea din evidență a celor de peste 55 de ani, etc. Astfel că această întreagă operațiune , estimată la circa 50.000 de persoane (efectivele active ale armatei sunt de aproape 70.000).

„Rezerviștii pot fi menținuți în evidențe până la 55 de ani – cei care au avut calitatea de soldat sau caporal – sau 62 de ani în cazul subofițerilor, maiștrilor militari și ofițerilor. În fiecare an, cei care depășesc aceste limite de vârstă sunt scoși din evidențele militare, iar în locul lor sunt aduși cei care sunt rezerviști, dar care nu fuseseră repartizați în ștatele de organizare sau care sunt pur și simplu mutați pe alte funcții. Doar aceștia vor fi convocați la centrele militare, deci doar în situația în care în evidența rezervistului intervin modificări, i se schimbă unitatea la care sunt repartizați, nu fusese repartizat până atunci – centrul militar din județul respectiv îi trimite rezervistului oricând un ordin de chemare pentru a evita aglomerați.

Actualizarea evidenței de rezervă a armatei este o obligație legală care se efectuează în fiecare zi din an. Oamenii sunt chemați doar în situațiile în care în evidențele centrelor din județ apar astfel de modificări. Durează câteva minute această verificare și asta este tot. Toată această panică, artificial creată, nu are un fundament real. Nu avem în plan să deranjăm oamenii. Ei sunt chemați doar atunci când apar modificări în evidențele militare”, a mai precizat generalul Constantin Spînu, pentru FANATIK.

Nu e vorba de mobilizare

În ultimele luni, aceste banale ordine de chemare au fost folosite pentru a propaga ideea falsă cum că în România ar avea loc o mobilizare secretă, urmând ca noii recruți să fie trimiși pe front în Ucraina, pentru a lupta în „războiul lui Biden”, așa cum apare în aceste fake news-uri. Generalul Spînu subliniază că acestea nu sunt decât exemple de dezinformare, ca urmare a unei panici nejustificate sau a unui interes direct.

„Este un mit, ori de câte ori cineva pune pe internet un astfel de ordin de chemare la centrul militar vedem speculațiile din spațiul public cum că România s-ar pregăti pe ascuns pentru mobilizare. Nimic mai fals. Mobilizarea este prevăzută ca procedură în Constituția României. Nu se poate face pe ascuns. Se face prin decret prezidențial și hotărârea Parlamentului, și din acel moment legislația este foarte clară cine trebuie să se prezinte la mobilizare.

Pe aceste ordine chiar scrie, „prezentarea dumneavoastră la centrul militar nu poate avea ca obiectiv concentrarea sau mobilizarea dumneavoastră”. Și atunci, dacă o persoană nu a fost niciodată deranjată în 30 de ani de când a terminat armata și acum a primit un astfel de ordin nu are niciun motiv să fie panicat. Este doar aplicarea unei legi, în vigoare din 2006. Nu are nimic de-a face cu Ucraina. Legea va fi în vigoare și după ce se va termina războiul din Ucraina”, a mai declarat generalul Spînu, pentru FANATIK.