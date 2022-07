Destinația de vacanță aleasă de Aurelian Temișan și fiica lui: “Monica s-a rugat să ajungem cu bine la sol”

Aurelian Temișan a traversat o perioadă dificilă în ultimii doi ani. Și-a pierdut părinții la o distanță de 11 luni, iar pandemia i-a afectat concertele, așa cum s-a întâmplat pentru majoritatea artiștilor. Paradoxal, acela a devenit momentul în care a investit într-un studio muzical pe care și l-a făcut în propria casă. Și-a revenit cu greu pe plan financiar, iar luna aceasta a petrecut un sejur de vis în Spania, într-un parc de distracții, cu fata lui. În tot acest timp, soția lui, actrița Monica Davidescu, s-a rugat ca ei să ajungă cu bine la sol.

Aurelian Temișan s-a distrat într-o vacanță în Spania

Aurelian Temișan, în vârstă de 50 de ani, este extrem de ocupat cu proiectele pe care le are în derulare. Drept urmare, vacanțele sale din această vară sunt scurte, de numai câteva zile. Totuși, Temi a apucat să petreacă un sejur în Spania, alături de soția lui, Monica Davidescu, și fetița lor, Dora, de 12 ani. Amatori de senzații tari, artistul și fata lui au stat ore întregi într-un parc de distracții. Prețul pentru o zi de distracție, plătit de un adult și un copil de vârsta Dorei, în , cu cazare cu tot, ajunge la 340 de euro. Despre vacanță, despre perioada grea din pandemie, când și-a îndeplinit visul de a avea studio în propria casă, cât și Aurelian Temișan a vorbit într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.

Ai fost plecat pe undeva, în vacanță?

– Tocmai ce m-am întors dintr-o vacanță. Am fost în Spania la PortAventura. M-am dat cu fii-mea. Monica a citit în timpul acesta și s-a rugat pentru noi să ajungem cu bine la sol. Și m-am dat cu fii-mea în toate montagne russe-urile și în toate toboganele de apă și în tot ce am găsit în PortAventura.

Cine a fost acolo știe despre ce e vorba. Am și postat pe Facebook filmulețul de la Ferrari Land, cel în care am plecat cu 300 de km de oră și care ne-a urcat și ne-a coborât într-o inerție și o gravitație pe care nu o mai poți controla. Nouă ne place. Eu încă mai pot, așa că mă voi mai duce.

Aurelian Temișan a suferit cele mai mari pierderi în pandemie: “Din păcate a durut acea perioadă”

Ce ai făcut în cei doi ani de pandemie?

– Am zăcut și m-am întristat enorm. Unui artist, dacă i-ai luat publicul, i-ai luat tot caimacul. Am încercat să fac concerte live, am făcut până la un moment dat, până când mi-am dat seama că e o minciună, să încerci să îți imaginezi cam care este reacția publicului, tu știind care este reacția publicului, atunci când ești în fața lui. Primești la live-uri tot felul de inimioare, de muțunache, de emoticoane, dar nu e același lucru. Și am zis, mă opresc, pentru că nu simt. Și m-am oprit.

Și ce ai făcut până la urmă?

– Am investit. Mi-am făcut un mini studio, ceea ce nu făcusem până atunci. Deci, eu am cheltuit foarte mult în perioada de pandemie. Că, dacă nu am de tras o voce, ceva de studio, mă duc la unul dintre prietenii mei care au studio. E, acum pot să fac acasă acest lucru în studio. Nu-mi pare rău că am investit. Dar, din păcate, a durut acea perioadă, cel puțin 2020.

“Cel mai frumos moment este cel în care mi-am luat prima oară copilul în brațe”

Care e cel mai frumos moment, dar și cel mai greu din viața ta?

– Cel mai frumos moment care m-a marcat, și pe care îl simt și acum, este momentul în care mi-am luat prima oară copilul în brațe și am simțit că sunt tată.

Cel mai greu moment este cel în care dimineața am primit vestea că am pierdut-o pe mama și seara, aveam de jucat o comedie, pe care am jucat-o și numai cei de pe scenă au știut prin ce trec, publicul neștiind prin ce trec. Dar eu cred că am jucat la sută la sută capacitate, asta cât se poate numi capacitate sută la sută și detașare de momentul greu prin care treceam.

Suntem artiști cu momente bune, cu momente mai puțin bune. Nu sunt singurul care am trecut prin așa ceva, mi-am văzut de drum. Le-am mulțumit părinților mei pentru miliardele de clipe petrecute împreună și am mers mai departe.

Dora, fetița lui, vrea să se facă actriță

Dora pe cine a moștenit?

– Dora are de la amândoi. Are ritm, are ureche, are voce. Atrage mai mult pe partea de teatru. Și este cursantă la o școală de teatru, unde mai predă și Monica, din când în când, dar doar din când în când. Pentru că știi că cel mai greu e să predai tu, copilului tău. Ceva, indiferent ce. Și, deocamdată explorăm. Descoperim valențe la Dora, vedem ce vrea. Acum câțiva ani voia să fie doctor veterinar, acum vrea să fie actriță.

Înseamnă că iubește animalele…

– Le iubește pentru că are și acasă. Are doi cățeluși acasă și un pisic, care vineri, 22 iulie, face 19 ani. S-a născut cu pisicul ăla, l-a chinuit, s-a urcat pe el când era mică. L-a tras de toate membrele și acum are grijă de el, pentru că e un moșulică, dar foarte vigilent.

Ce planuri ai pentru viitor?

– Avem și pentru toamnă două piese de teatru la care lucrăm în momentul de față. De aceea, vacanțele sunt foarte scurte, patru zile, trei zile. Sau cinci-șase cel mult. Dar așteptăm linia de start, așteptăm momentul să fie aproape la debut, la premieră. Ca să putem vorbi despre el, pentru că sunt atâția factori care pot influența aducerea la rampă a evenimentului.

Aurelian Temișan a obținut Premiul Vedete La Gala Premiilor oferit de Actualitatea Muzicală, deși a fost corigent la muzică

Aurelian Temișan a obținut Premiul Vedete La Gala Premiilor oferit de Actualitatea Muzicală joi, 21 iulie. Pe scenă, artistul a dezvăluit că, în copilărie, a fost dat afară din corul școlii și a rămas corigent la muzică.

“Mulțumesc Actualitatea Muzicală că m-a făcut parte la acest eveniment când eu, în clasa a IV-a, am fost dat afară din corul școlii.

Din 20 de copii cântam cel mai rău, ca să nu zic fals. Și atunci ne-au luat pe rând și când și-au dat seama cine e, mi-au zis: tu de mâine nu mai vii. Dar pentru mine a fost o bucurie, pentru că mie îmi plăcea fotbalul.

Premiul Actualitatea Muzicală pentru mine înseamnă mult, având în vedere că în clasa a șaptea am rămas corigent la muzică. Iată ce înseamnă viața și surprizele ei”, a declarat Aurelian Temișan, în timpul evenimentului desfășurat la Opera Națională din București.

Primul dialog cu Tavi Ursulescu la Festivalul Mamaia, în tinerețe

În timpul galei, Aurelian Temișan și-a amintit primul dialog pe care l-a avut cu celebrul prezentator Octavian Ursulescu.

“Tavi, la Mamaia când m-a văzut, mi-a spus că s-ar putea să iau un premiu. El știa sigur, dar nu a vrut să-mi spună. Mi-a zis așa: ‘în sfârșit, a apărut un cântăreț, care este mai înalt decât mine’. Și m-am uitat la el și i-am spus: ‘Dar tu cânți? ‘ A fost primul dialog pe care l-am avut cu Tavi”, a povestit Aurelian Temișan.

Juratul emisiunii Te cunosc de undeva i-a transmis prezentatorului Octavian Ursulescu că ar fi făcut “orice efort să fiu aici și pentru că trebuie să-ți mulțumesc și să-mi cer iertare pentru că am prezentat câteva ediții ale Festivalului Mamaia”. În replică, Tavi Ursulescu i-a spus că deocamdată este la masterat, mai are de învățat.

Aurelian Temișan a ținut să îi mulțumească lui Horia Moculescu, pentru toate sfaturile pe care i le-a oferit, de-a lungul carierei sale, dar și lui Mihai Alexandru, bunul său prieten, care i-a compus mai multe melodii. Nu a uitat-o nici pe Loredana Groza, alături de care a jucat în filmul A doua cădere a Constantinopolului.

Aurelian Temișan, jurat la Te cunosc de undeva

Aurelian Temișan face parte din juriul emisiunii Te cunosc de undeva de la Antena 1, este căsătorit cu Monica Davidescu, din anul 2006, și au împreună o fetiță superbă, pe Dora, care va împlini vârsta de 12 ani. Micuța a moștenit veleitățile artistice de la ambii părinți.