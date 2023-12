Dezbatere încinsă! Ce se va întâmpla dacă Dinamo va retrograda. Previziunea lui Cornel Dinu

Desigur, pentru mulți retrogradarea lui Dinamo e sinonimă cu dezastrul total, în condițiile în care echipa e oricum în insolvență. Potrivit lui Cornel Dinu, dinamoviștii vor avea viață foarte grea după retrogradare, atâta timp cât la conducere se află personaje care nu au nicio legătură cu fotbalul. Vinovatul de serviciu este, din nou, Andrei Nicolescu.

Dezbatare încinsă! Ce se va întâmpla dacă Dinamo va retrograda

”În primul rând că Dinamo e legată de problema insolvenței. Este o oarecare explicație, Dinamo a luat niște jucători liberi de contract, fiind în insolvență nu a putut să plătească nimic pe jucători.

ADVERTISEMENT

A luat ce a găsit la niște șoapte teribil de îndoielnice. Prima problemă la Dinamo e a insolvenței, apoi de a crea un staff managerial competent legat de fotbal și în mod deosebit legat de ceea ce înseamnă istoria, tradiția lui Dinamo.

Este revoltător, îl aduci pe Kopic, sunt convins că acest Kopic era mișcarea gândită de dinainte. Înainte de asta fă o întreagă ventilație, stând de vorbă cu 4-5 antrenori, care au antrenat Dinamo, care știu fotbalul din România. Erau mai apropiați decât Kopic, care a căzut în acest fenomen parcă de pe Lună”, și-a început discursul Cornel Dinu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Insolvența este cea mai mare problemă la Dinamo, reamintește ”Procurorul”, astfel că în eventualitatea unei retrogradări rămâne de văzut de unde vor avea dinamoviștii bani să se mai întoarcă în SuperLigă. Fără drepturi TV și fără sponsori de calibru, această misiune devine imposibilă pentru un club care nu pare că mai găsește luminița de la capătul tunelului.

”După părerea mea problemele se pun în continuare, este de așteptat să vedem cum se va încheia insolvența. Clubul este deja cutremurat prin acest alba neagra care a preluat conducerea echipei. Practic, este o combinație de ambiții deșerte a unui fost fost încercat fotbalist, acest Nicolescu, ambiția deșartă de a fi în fotbal.

ADVERTISEMENT

Cornel Dinu are doar vești proaste pentru fanii lui Dinamo

La Rapid și-au dat seama cu cine au de-a face și l-au dat deoparte, plus faptul că Dinamo poate avea investitori de bună credință, competenți, care pot să aducă bani. Până acum singurii care au venit cu bani sunt suporterii. E eventuală retrogradare va fi o combinație nefastă între lipsa totală a banilor și că orice înfrângere ne dărâmă, nu suntem ca în basme, noi intrăm direct în nisipuri mișcătoare”, a remarcat Cornel Dinu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Aflat în studioul emisiunii, fostul fotbalist Robert Niță a susținut spusele lui Cornel Dinu: ”Dinamo, din păcate, chiar dacă arată mai bine ca joc și poate invoca ghinionul, prin prisma clasamentului arată foarte rău. OK, mai sunt 18 meciuri în total, dar echipa de deasupra lui Dinamo are 11 puncte în plus, cu alt lot, cu altă situație financiară”.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea FANATIK SUPERLIGA se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

Premiera FANATIK SUPERLIGA va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat)

Ce se întâmplă cu Dinamo dacă retrogradează?