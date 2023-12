Dezvăluiri de culise de la Universitatea Craiova. Cine e „jupânul” vestiarului

Concret, în direct la FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță l-a întrebat pe Sorin Cârțu care sunt numele grele din vestiarul Universității Craiova, acei jucători cu personalitate care le fac viața grea tuturor, inclusiv antrenorului. Răspunsul lui Sorin Cârțu a fost categoric: singurul care trebuie să fie ”jupânul” într-un vestiar e antrenorul.

Dezvăluiri de culise de la Universitatea Craiova

”Nea Sorin, credeți că e un vestiar mult prea greu cu jucători cu personalitate la Craiova? Ați fost acolo atâta timp, a fost careva jupânul vestiarului?” a întrebat Robert Niță, în direct la FANATIK SUPERLIGA. ”Băi, ce personalitate, nu mi-o faci personalitatea în vestiar. Personalitatea e a mea, a antrenorului, în vestiar eu sunt jupânul.

Nu știu eu vă spun cum am condus eu meseria asta, cum am văzut eu lucrurile. Când am avut destinele echipei pe mână, personalitatea asta de care spui că ai tu ca jucător, arat-o în teren. Păi ia și bate cu responsabilitate (n.r. cum a bătut Kurtic penalty cu UTA Arad, cu indolență).

Nu există șansă și pedeapsă mai mare pentru adversar ca lovitura de la 11 metri. Eu ce fac, arbitrul îl pedepsește și vin eu și-l iert. Că sunt cu personalitate? Ce personalitate e aia? Că echipa asta care a fost condusă cu 0-2 are posibilitatea în minutul 54 să întoarcă meciul. Să fac victoria, să mai recuperez din punctele ălea de mi-am bătut jocu Iași.

Să vedeți și cu Iași faza penalty-ului, să vezi acolo ciuguleală, un doiuri de ălea mici, ciugiuleală de 5 contra 2 făcut, de măgăruș. Pierdută mingea, contraatac și penalty-ul lui Crețu. Echipa era deschisă, erau spații, cei de la Iași au exploatat. Sunt puncte care se pierd, pe unde? Ce facem? Asta e personalitatea, dacă am. Dacă este un jucător cu personalitate în vestiar. Am 0-2, ce personalitate ai? Că pierzi meciul. De aia vine lumea la stadion ca să faci 2-2 cu Iași?”, a concluzionat Sorin Cârțu.

Sorin Cârțu și teoria ”jupânului” de la echipă

Sorin Cârțu a devenit deja faimos pentru folosirea cuvântului ”jupân”. Conform DEX, jupân era un titlu dat celor mai de seamă boieri și dregători; persoană care avea acest titlu, însă în prezent e folosit mai degrabă pentru a descrie pe cineva cu influență, puternic. Fostul antrenor al Universității Craiova folosește foarte des acest cuvânt atunci când dorește să sublinieze că e nevoie de o persoană autoritară, în special într-un vestiar.

”Nu-l știu, nu m-am uitat în fotbalul bulgar, despre antrenori sau echipele lor. Mai puțin. Tot ce se întâmplă în ultimul timp, se pare că au nevoie de un jupân, poate să-și impună punctul de vedere, să fie jupânul vestiarului. Oscilațiile ăstea te duc cu gândul la poziția pe care o are antrenorul. De exemplu cu UTA, echipa a avut jocul l-a avut sub control. Mă așteptam să lege prestația bună și cu FCU, mai ales că era joc care se anunța de orgoliu. N-am văzut nimic”, declara Sorin Cârțu înainte ca bulgarul Ivaylo Petev să vină la echipă.

Cine e jupânul vestiarului conform lui Sorin Cârțu