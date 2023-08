Dică, obiectiv îndrăzneț după prima victorie la FCU Craiova: “Avem toate condițiile”

. Nicolae Dică a analizat meciul făcut de jucătorii săi și a fost mulțumit de prestația și atitudinea acestora. Totodată, Dică a anunțat și obiectivul lui FCU Craiova.

Nicolae Dică: “Am avut atitudine”

Antrenorul celor de la FCU Craiova a fost mulțumit de prestația echipei sale. Nicolae Dică a analizat partida cu Botoșani, iar jucătorii săi au avut atitudinea potrivită. Cu toate astea, Dică a simțit nevoia să menționeze și faptul că echipa sa putea marca mai multe goluri.

“Am avut atitudine bună, băieții s-au dăruit. Ne-am creat 6-7 ocazii și am marcat un gol. Marcăm foarte puțin. Trebuie să fim mai concentrați la finalizare. Ne-am creat 6 ocazii imense, trebuia să marcăm 3-4 goluri. Important e că am câștigat, am avut o atitudine bună. Ne-au pus probleme la fazele fixe, Botoșani e o echipă cu talie.”, a declarat Nicola Dică, la Prima Sport.

Dică anunță obiectivul lui FCU Craiova

După victoria cu FC Botoșani, craiovenii au devenit și mai încrezători în forțele proprii. La final, Dică a menționat care este obiectivul lui FCU Craiova. Gruparea lui Mititelu se luptă pentru un loc în play-off-ul SuperLigii. Antrenorul echipei are încredere în lotul de jucători, pe care îi consideră suficient de puternici pentru a atinge acest țel.

“Obiectivul e play-off-ul, avem toate condițiile. Sunt jucători buni, dar cum le-am spus la ședință, trebuie să jucăm ca o echipă. Așa am arătat azi, deși am suferit în unele momente.

Dacă noi vom face rezultate, fanii vor veni lângă echipă. Avem mare nevoie de ei, mai ales în momentele dificile. Îi aștept la stadion cu mare plăcere.”, a mai spus Dică.

Ambițiile lui Dică la FCU Craiova

Nicolae Dică a ajuns acum trei săptămâni la FCU Craiova. Venirea sa în rolul de antrenor s-a întâmplat destul de repede, după eșecul craiovenilor cu FCSB din prima etapă. De atunci, Dică a antrenat în trei partide oficiale, unde a obținut doar o victorie și 2 înfrângeri. în “Bănie”.

“Am venit cu mare drag la FC U, mi-am dorit să antrenez această echipă pentru că văd un lot foarte bun pentru Liga 1. Vreau să facem performanță, sunt condiții foarte bune și lotul este unul bun din punctul meu de vedere. Discuțiile pe care le-am avut mi-au dat încredere. Mi-a dat libertate la echipă, dar asta nu înseamnă că nu discut cu dânsul.

Vom arăta mai bine în viitor și cred că putem să facem lucruri frumoase împreună. Am vorbit cu domnul Mititelu și băiatul dânsului și discuțiile mi-au dat încredere, își doresc performanță și doar împreună putem să reușim. M-a sunat cineva din club astăzi de dimineață, am ajuns la Craiova și am avut discuțiile cu Adiță și dânsul (n.r. Adrian Mititelu). Întotdeauna mi-am dorit să fac performanță, iar acest lot mă obligă”, a declarat Nicolae Dică.