Nicolae Dică, prezentat la FC U Craiova: „Vreau performanță! Mi-a dat libertate”

FC U Craiova 1948 și-a găsit antrenor principal după înfrângerea din derby-ul cu FCSB, scor 1-3. Nicolae Dică a semnat o înțelegere valabilă până la sfârșitul sezonul 2023-2024 cu gruparea din Bănie, iar fostul tehnicianul de la FC Argeș, FCSB și CS Mioveni a fost deja prezentat la trupa lui Adrian Mititelu.

Nicolae Dică, prezentat oficial la FC U Craiova 1948: „Vreau să facem performanță, iar acest lot mă obligă”

pentru a califica FC U Craiova 1948 în play-off-ul din SuperLiga, după două sezoane dezamăgitoare pentru suporterii olteni. Finanțatorul „alb-albaștrilor” a declarat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că fostul antrenor de la FCSB este favorit să preia banca tehnică.

Tehnicianul nu a venit singur la și l-a adus pe George Cotiga în staff-ul formației din Bănie. Adrian Mititelu l-a prezentat publicului craiovean pe Nicolae Dică, iar finanțatorul are încredere în antrenorul român și anunță că are mână liberă.

„Un antrenor din noua generație. Intrăm în realitate de astăzi și Nicolo cu Nick merge, sper să facem o treabă bună, este un antrenor din noua generație și trebuie sprijinit. Noi o să îi asigurăm tot sprijinul și să spun că are independență, deci antrenorul principal de la acest club are independență și mână liberă să administreze echipa.

Clubul va fi alături de el în orice decizie, este un antrenor liber, nu unul maionetă cum ar spune alții. Am încredere”, a declarat Adrian Mitite înainte să preia cuvântul Nicolae Dică.

Nicolae Dică și-a anunțat ambițiile la FC U Craiova 1948, iar acesta a declarat că își dorește performanță la gruparea din Bănie. Tehnicianul este mulțumit de lotul formației lui Adrian Mititelu și mărturisește că discuțiile cu finanțatorul au durat foarte puțin până la semnarea contractului.

„Am venit cu mare drag la FC U, mi-am dorit să antrenez această echipă pentru că văd un lot foarte bun pentru Liga 1. Vreau să facem performanță, sunt condiții foarte bune și lotul este unul bun din punctul meu de vedere. Discuțiile pe care le-am avut mi-au dat încredere. Mi-a dat libertate la echipă, dar asta nu înseamnă că nu discut cu dânsul.

Vom arăta mai bine în viitor și cred că putem să facem lucruri frumoase împreună. Am vorbit cu domnul Mititelu și băiatul dânsului și discuțiile mi-au dat încredere, își doresc performanță și doar împreună putem să reușim. M-a sunat cineva din club astăzi de dimineață, am ajuns la Craiova și am avut discuțiile cu Adiță și dânsul (n.r. Adrian Mititelu). Întotdeauna mi-am dorit să fac performanță, iar acest lot mă obligă”, a spus Nicolae Dică.

Nicolae Dică și-a stabilit obiectivul la FC U Craiova: „Mi-am dorit să fiu sus”

Nicolae Dică a pus la punct strategia la FC U Craiova 1948 și a mărturisit că își dorește atitudine din partea jucătorilor lui. Acesta nu este deranjat că nu a efectuat cantonamentul din vară cu oltenii și anunță că se va consulta cu staff-ul de la gruparea din Bănie.

„I-am spus dânsului ce îmi doresc să fac, a fost de acord. I-am explicat ceea ce gândesc eu și cum văd fotbalul, ce vreau de la jucători pentru că îmi doresc atitudine la fiecare joc. Important este că și atunci când pierzi să ieși cu capul sus de pe teren că ai dat totul pentru echipă.

Este clar că ne dorim să fim în primele șase, mi-a dorit să fiu sus ca om și ca antrenor. Am avut și discuții despre transferuri, este și un fundaș care trebuie să semneze, în mare lotul este ok. Nu sunt genul de antrenor care să vină să se plângă, să spun că nu am avut pe x și y, că nu am făcut pregătirea.

În staff-ul meu sunt oameni care au făcut pregătirea, o să mai discutăm pentru că știu foarte bine ce au făcut. Sunt antrenori buni, cu rezultate și am încredere în ei. Sunt aproape de Craiova, sunt la 100 și ceva de km, chiar vorbeam cu domnul Mititelu că am sânge de oltean, chiar dacă sunt din Muntenia”, a spus Nicolae Dică.

„La fotbal oriunde te-ai duce este periculos! Jucătorii trebuie să înțeleagă că avem nevoie de atitudine”

Nicolae Dică i-a monitorizat pe olteni la derby-ul FC U Craiova 1948 – FCSB, scor 1-3, iar tehnicianul a observat ce trebuie schimbat la gruparea din Bănie. Acesta a anunțat că își dorește atitudine și disciplină în mandatul său.

„La fotbal oriunde te-ai duce este periculos, ori ai rezultate, ori nu ai. Oriunde ai merge trebuie să ai rezultate. Va fi un meci greu în deplasare, cu o echipă care a câștigat Supercupa, însă important ca noi să fim pregătiți la fiecare joc pentru orice adversar.

Jucătorii trebuie să înțeleagă că din momentul acesta avem nevoie de atitudine la fiecare joc, disciplină și muncă să ne îndeplinim obiectivele. Vreau atitudine, să alerge pe teren și să văd că jucătorii dau fiecare pentru echipă și colegii lor, cred că și suporterii vor același lucru”, a declarat Dică.