Dinamo – Farul, analizat la Fanatik Superliga: “Pressingul va fi teribil!”

Dinamo așteaptă vizita Farului cu încredere. Deși ocupă locul 13, trupa lui Burcă își joacă șansa, iar o victorie contra echipei lui Hagi ar calma apele la București.

Dinamo – Farul se joacă pe stadionul Arcul de Triumf

“Eu sper să batem Farul. Ce știu este faptul că Farul în 9 din ultimele 10 deplasări a luat gol. Să vedem și dacă are cine să dea gol de la Dinamo. Sper să fie un meci spectaculos, premizele astea sunt, pentru că în 15 din ultimele 20 de întâlniri s-au marcat 2 goluri.

Avem de aface cu două echipe care joacă un fotbal deschis, combinativ. Ar fi o victorie necesară pentru Dinamo este acum pe loc de baraj. Urmează meci cu Oțelul, apoi meci cu CFR. Sunt deja 2 înfrângeri, situația este un pic tensionată în jurul echipei.

Exista posibilitatea să intri în vria asta, jucătorilor să le scadă încrederea și e posibil să ai probleme, E clar că Hagi vine să câștige, să ia punctele, așa antrenează Hagi echipa. E clar că se va înscrie, sperăm să înscrie mai mult Dinamo”, a spus Daniel Șendre.

Dinamo și Farul au pierdut ultimele 2 meciuri

Dinamo – Farul este meciul răniților. Meciul a fost la un pas să fie pierdut la masa verde de către gazde pe motiv că nu aveau un stadion pe care să joace. Din fericire, s-a găsit o soluție pentru ca partida să se decidă în teren.

“Ar fi o victorie mare să câștige Dinamo, vorbim despre campioana României. Vorbim despre echipa care are cea mai mică vârstă, 23 de ani are Farul. E o echipă tânără, are jucători de suflu, o echipă care clar este angrenată în lupta pentru play-off.

Dar au și puncte slabe. Un altul fiind faptul că Hagi a rulat 31 de jucători, este o echipă în căutare, care practică un fotbal sufocant. Ei impun ritmul, presingul va fi unul teribil. Farul joacă în terenul advers”, a completat Daniel Șendre.

“Ca dinamovist au șanse, dar obiectiv privind nu cred că vor câștiga. Referitor la teren, și Dinamo pasează foarte bine, nu cred că avantajează pe nimeni terenul”, a precizat Dănuț Lupu, completat de Bănel Nicoliță: “Va fi un meci foarte greu pentru Farul, Farul e obligată să câștige”.

