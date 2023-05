Dinu Maxer s-ar fi despărțit și de noua iubită. Ce motiv ar fi avut

Fostul component al formației AXXA s-ar fi despărțit și de noua , pe numele său Ada, cu care a început o relație amoroasă la doar o lună după divorțul de Deea Maxer. Ce motiv ar fi avut cântărețul de muzică ușoară.

Dinu Maxer și actuala parteneră de viață s-ar fi separat. Care a fost cauza care a stat la baza acestei decizii radicale

Dinu Maxer și actuala parteneră de viață s-ar fi separat la scurt timp după ce vedeta a confirmat că și-a refăcut viața sentimentală. Se pare că artistul și frumoasa brunetă, Ada, nu mai formează un cuplu de câteva zile.

Potrivit , apropiații celor doi au declarat că vedeta și noua iubită, originară din Târgu-Jiu, s-au despărțit după primele întâlniri. Se pare că apropierea și chimia pe care o vedeau cei din jurul lor a dispărut și drumurile lor s-ar fi separat.

În momentul de față nu se cunoaște care ar fi cauza care a stat la baza acestei decizii radicale, însă e posibil ca lucrurile să nu fi decurs așa cum și-a dorit cântărețul. Fostul soț al artistei Deea Maxer a dorit de la început să nu grăbească relația cu partenera de viață.

„Ce înseamnă prea devreme? Ultima dată când am îmbrățișat-o pe Deea a fost în martie. Devreme nu este chiar consider că am ținut coadă suferinței mele. Ne cunoaștem de foarte puțin timp.

Ea nu este persoană publică și este normal să-și dorească discreția”, spunea Dinu Maxer după ce a apărut în compania frumoasei brunete, într-o emisiune de la . Cântărețul nu are imagini cu Ada pe nicio rețea de socializare.

Dinu Maxer, un bărbat fără noroc în iubire?

Dinu Maxer pare să fie un bărbat liber din nou la scurt timp după ce a vorbit despre povestea de dragoste pe care o trăiește o frumoasa brunetă, Ada, care este mai mică decât el. Tânăra ar avea până în 30 de ani.

Din păcate, cântărețul nu are noroc în dragoste. A divorțat după un mariaj care a durat 17 ani și în care au venit pe lume doi copii, Andreas și Maysa. Băiatul a rămas alături de artist, în timp ce fetița este crescută de fosta soție, Deea.

Înainte să se căsătorească s-a iubit cu Nicoleta Luciu. Relația amoroasă a durat timp de 6 ani, drumurile lor separându-se pentru că fosta prezentatoare tv își dorea foarte mult o familie, doar că artistul nu se gândea la acest aspect.