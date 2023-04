Dinu Maxer a confirmat relația cu noua iubită, după divorțul de Deea: “O luăm treptat”

Dinu Maxer a vorbit despre relația cu noua iubită, după divorțul de fosta soție, Deea. Cântărețul a fost surprins recent în compania altei femei, alături de care a mers la o zi de naștere.

Dinu Maxer, detalii despre relația cu noua iubită

După 18 ani de relație și 14 de căsnicie, , dar au rămas în relații bune de dragul celor doi copii pe care îi au împreună. Recent, , cu care a mers la o zi de naștere.

Dinu Maxer a recunoscut că are o nouă iubită, însă lucrurile sunt încă la început între ei. Noua sa parteneră nu este o persoană publică, așa că își dorește ca relația lor să fie departe de lumina reflectoarelor, cel puțin pentru moment.

De asemenea, cântărețul a mai spus că nu a mai avut vreo legătură cu fosta lui soție încă din martie și că a suferit după despărțire, așa că nu este foarte devreme pentru o nouă relație, din punctul său de vedere.

“Ce înseamnă prea devreme? Ultima dată când am îmbrățișat-o pe Deea a fost în martie. Devreme nu este, chiar consider că am ținut coada suferinței mele. Ne cunoaștem de foarte puțin timp, ea nu este persoană publică și este normal să-și dorească discreție.

Am fost la o prietenă la zi de naștere, nu ne așteptam să apară imagini. Dacă relația va evalua în sensul bun atunci își va asuma expunerea publică. Ăsta este stadiul”, a explicat Dinu Maxer la Antena Stars.

Dinu Maxer nu este pregătit să-și asume public noua relație

În plus, Dinu Maxer a spus că își dorește ca lucrurile să se desfășoare treptat și, dacă totul va merge așa cum trebuie, amândoi își vor asuma relația. Cei doi vor să se cunoască mai bine, mai ales că totul este la început. Dat fiind faptul că a ieșit recent dintr-o relație care a durat aproape 18 ani, artistul nu se grăbește.

“Momentul în care relația va evolua într-o zonă de legături intense sunt convins că ne vom asuma amândoi să o facem publică. O luăm treptat că așa e cel mai firesc. Mai ales cum sunt eu că am ieșit dintr-o relație de 17 ani jumate și este mai greu”, a mai spus Dinu Maxer, potrivit .

Înainte de a forma un cuplu cu Deea, care l-a făcut tată de două ori, Dinu Maxer a mai avut o parteneră cunoscută. Este vorba de Nicoleta Luciu. Cei doi au avut o relație la începutul anilor 2000.