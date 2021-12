A murit fosta şefă a Inspecţiei Judiciare. Rica Vasiliu Cravelos era internată la Spitalul Elias

Doliu în justiția din România. A murit fosta șefă a Inspecției Judiciare, Rica Vasiliu Cravelos. Aceasta era internată la Spitalul Elias, cu mari probleme de sănătate. A fost operată de urgență.

“Ministerul Justiţiei anunţă cu profund regret trista veste a trecerii la cele veşnice a doamnei Rica Vasiliu Cravelos, fost inspector-şef al Inspecţiei Judiciare. Sincere condoleanţe familiei îndurerate. Dumnezeu să o odihnească în pace”, a anunțat vineri Ministerul Justiţiei.

La rândul lor, reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii au transmis un mesaj de condoleanțe.

“Consiliul Superior al Magistraturii îşi exprimă profundul regret pentru încetarea din viaţă a doamnei Rica Vasiliu Cravelos, fost inspector şef al Inspecţiei Judiciare, şi transmite sincere condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească”, a fost mesajul CSM.

Cu ce se ocupa Rica Vasiliu Cravelos

Rica Vasiliu Cravelos și-a desfășurat activitatea la , instanță pe care a și condus-o între anii 2003 și 2008.

Apoi, în perioada 2008-2012 a fost inspector judiciar.

Pe urmă, între anii 2012 și 2015, judecătoarea Rica Vasiliu Cravelos a ocupat funcția de inspector-șef al Inspecției Judiciare.

În 2015, a decis să nu mai candideze pentru un nou mandat, iar în locul ei, la conducerea Inspecției Judiciare, a venit judecătorul Lucian Netejoru.

Rica Vasiliu Cravelos a avut probleme de sănătate

Rica Vasiliu Cravelos a avut probleme grave de sănătate.

La sfârșitul lunii noiembrie, numele judecătoarei a apărut într-un anunț de donare de sânge postat pe grupul de Facebook “ “.

Potrivit persoanei care a postat mesajul, la data de 25 noiembrie, Rica Vasiliu Cravelos era internată la Spitalul Elias și avea mare nevoie de sânge, urmând să fie operată de urgență.

“Buna dimineata. Apelez la voi…cu rugamintea de a ajuta cu donare…cine poate…orice grupa e binevenita. Pacienta este mama unei prietene…si eu am donat recent, deci nu o pot ajuta. Nume pacient: Vasiliu Cravelos Rica, internata la Elias. Trebuie operata urgent …insa are numarul de trombocite foarte scazut…si are nevoie de sange. Multumesc din suflet”, este mesajul postat de o prietenă a fiicei Ricăi Vasiliu Cravelos.