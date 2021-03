Edi Iordănescu anunță fotbal-șampanie la Cluj, după 5-0 cu FC Argeș: „Reconstruim modelul de joc”

CFR Cluj a câștigat cu 5-0 în fața lui FC Argeș, una dintre revelațiile sezonului din Liga 1. Antrenorul Edi Iordănescu s-a declarat încântat de evoluția fotbaliștilor săi.

De altfel, piteștenii au fost cea mai în formă echipă în acest an, reușind să adune unsprezece meciuri consecutive fără înfrângere în campionat. Tocmai această formă îl determinase pe antrenorul Iordănescu să se teamă de adversarii de astăzi.

Numai că lucrurile au arătat total diferit pe teren față de cum se anunțau înaintea meciului. Clujenii au avut parte de un galop de sănătate și au profitat și de erorile uriașe ale fundașului Luka Maric, autor al unui autogol și a două penalty-uri comise.

Edi Iordănescu anunță fotbal-șampanie la Cluj, după 5-0 cu FC Argeș: „Maniera mă bucură”

Antrenorul echipei care a câștigat ultimele trei titluri în Liga 1 vrea să ducă mai departe moștenirea lăsată de Dan Petrescu în Gruia, însă mai întâi trebuie să îi depășească pe rivalii de la FCSB.

Iordănescu s-a declarat foarte încântat de maniera de joc a fotbaliștilor săi din victoria clară obținută pe teren propriu, 5-0 cu FC Argeș. El a anunțat că ardelenii vor să producă spectacol și să arate mult mai ofensiv decât în trecut.

„Mă bucură și victoria și maniera. După sincopa cu Botoșani, unde consider că nu meritam să pierdem. A fost un moment dureros, pentru că ar fi fost un parcurs impecabil în campionat, așa că acea înfrângere mă doare. Am reușit să reconstruim un moment foarte bun. Sunt trei jocuri fără un gol primit.

Dacă reușeam să marcăm devreme cu Voluntari, vedeam alt joc și atunci. Se repetă un tipar deja. Reconstruim modelul de joc, încercăm să facem mingea să circule și să creăm ocazii multe. O să aveți surprize frumoase dacă ne adunați ocaziile din ultimele meciuri. Și azi am accesat des treimea adversă și au venit multe ocazii.

Așa au venit și golurile, chiar dacă primele două din penalty-uri. Felicit echipa, aveam nevoie de reconfirmarea succesului de la Mediaș și e bine că au fost mai multe meciuri de data asta. Am fost criticat după meciuri când am marcat mai puțin, dar am construit și atunci oportunități.

Acum am fost mai inspirați, aducem mulți jucători la finalizare. Și schimbările au fost ofensive, nu am închis jocul. Și în trecut a fost performanță, echipa a produs rezultate, dar acum ăncercăm altceva. Știu că la echipele precum CFR nu există în vocabular noțiunea de timp. Încercăm să lucrăm foarte mult la un joc pozitiv, pozițional. Azi a funcționat și contra-pressingul.

Am recuperat multe mingi sau i-am forțat să joace multe mingi directe și am recuperat acele baloane. Am accentuat în ultima săptămână jocul în treimea adversă. Ne așteaptă o deplasare grea la UTA, o echipă cu rezultate bune. Trebuie să aduncem puncte și de acolo”, a spus Iordănescu la Digisport.

Cere în continuare VAR: „Arbitrii au nevoie de ajutor”

Edi Iordănescu a fost foarte critic la adresa arbitrului Marian Barbu, după ce acesta nu a validat un gol pentru clujeni în meciul cu FC Voluntari. După succesul cu FC Argeș, Iordănescu a subliniat că este nevoie de implementarea tehnologiei VAR.

„Fotbalul românesc are nevoie de VAR, de acest efort. Arbitrajul are nevoie de ajutor. Punem etapă de etapă la zid arbitrajul. Pe mine m-ați auzit o singură dată, când totul a fost clar, o viciere. Dar trebuie să susținem arbitrii români”, a spus tehnicianul.

El a vorbit și despre Sebastian Colțescu, cel despre care susține că nu a greșit în contextul scandalului izbucnit la meciul dintre PSG și Istanbul Bașakșehir, din Liga Campionilor.

„Uitați-vă pe istoricul meu cu Colțescu. Am avut probleme cu el în trecut, din cauza mea, dar l-am susținut în problema aceea. Și mă bucur că s-a făcut dreptate. Dar arbitrajul are nevoie de susținere”, a mai spus Iordănescu.

Ce spune despre venirea lui Arlauskis: „Vom avea trei portari foarte valoroși”

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Giedrius Arlauskis este foarte aproape de o revenire în Gruia. Portarul lituanian care a cucerit de cinci ori titlul în Liga 1 a efectuat deja vizita medicală și ar putea semna un contract valabil până în vară.

Edi Iordănescu nu a vrut să ofere mai multe detalii despre aducerea lui Arlauskis, dar a mărturisit că ar fi foarte încântat să se bucure de sprijinul celui ce a fost titular la ultimele trei campionate cucerite de ardeleni.

„Arlauskis este un portar extrem de valoros care a făcut performanță și a contribuit la performanțe pentru CFR. Deocamdată, focusul meu a fost total pe joc. Pufi a avut o perioadă foarte bună când am venit, s-a accidentat, apoi a avut două meciuri nereușite, dar e din nou pe o traiectorie foarte bună.

Vom vedea dacă se materializează cu Arlauskis. Dacă se întâmplă, vom avea trei portari foarte valoroși și un tânăr care vine din urmă”, a mai spus antrenorul.

Runnar Mar Sigurjonsson, islandezul transferat în această iarnă de formația din Gruia, ar putea debuta doar după ce va fi pus la punct din punct de vedere fizic.

„Sigurjonsson are probleme medicale ce trebuie rezolvate, iar apoi trebuie să gestionăm partea fizică a lui. Suntem în faza în care încercăm să îl aducem la un nivel optim, iar apoi să îi dăm minute. Dar sunt etape pe care nu putem să le ardem”, a încheiat tehnicianul campioanei.