El este motanul care și-a îmbogățit stăpâna. Ce făcea animalul în fiecare seară: ”Sunt recunoscătoare”

El este motanul care a reușit să își ”îmbogățească” stăpâna. Femeia a fost pusă într-o situație destul de jenantă, pentru simplul obicei al patrupedului său seară de seară. Mai exact, se pare că motanul a furat numeroase obiecte, unele dintre ele scumpe, de la vecini.

Într-o postare pe pagina persoană de Facebook, o femeie din Marea Britanie a postat un mesaj cât se poate de controversat. Aceasta a dezvăluit fură de ani întregi din casele vecinilor lucruri scumpe în timpul nopții.

Mai apoi, aceasta se trezește dimineață cu obiectele respective. Printre cele furate se numără inclusiv un pantof de firmă, diferite alimente, lenjerie intimă și nu numai. În total, femeia a ajuns să aibă în casă obiecte furate de aproape 300 de lire sterline.

Chiar și așa, ea spune că în opinia ei, . Dacă până acum îi aducea păsări ori șoareci, se pare că patrupedul a decis să schimbe oarecum tactica și a ajuns să meargă în casele oamenilor.

”Cred că pisicilor le place să le aducă stăpânilor lor diverse obiecte capturate. De cele mai multe ori aduce păsări sau șoareci, lucru pentru care sunt recunoscătoare”, a spus femeia, potrivit .

Printre obiectele furate se numără și sutiene sport de firmă, destul de scumpe, a mai spus femeia. De asemenea motanul a mai adus și o geantă, însă fără bani în ea, ori alte documente. Femeia nu își explică nici cum reușește motanul să aducă anumite obiecte care pot fi destul de grele.

Femeia le-a returnat vecinilor lucrurile furate

Chiar și așa, aceasta se află acum într-o postură jenantă. Femeia este nevoită să înapoieze lucrurile celor păgubiți, deși vinovatul este chiar motanul ei. Tocmai din acest motiv, ea a decis să facă o postare cu toate obiectele furate.

Și se pare că gestul ei a dat roade. Femeia spune că după postarea sa a fost contactată de mai mulți vecini, care au venit să își revendice lucrurile. Iată deci că situația a avut un final fericit. Chiar și așa, femeia continuă să se simtă jenată pentru cele întâmplate.

“În postarea de pe Facebook, vecinul nostru a văzut și a spus ‘Sunt ale mele, am crezut că am înnebunit. Săptămâna aceasta am avut șase obiecte diferite, care sunt în saci de transport, gata să fie returnate proprietarilor lor”, a conchis femeia.