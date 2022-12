Emy Alupei, adevărul despre Survivor România: „Mă trezesc plângând”

Emy Alupei, fostă concurentă la The Challenge și Survivor România, își dorește nespus de mult ca muzica ei să bubuie pe internet, motiv pentru care muncește în fiecare zi.

Emy Alupei, după Survivor: „De multe ori, îmi e foarte greu să îmi regăsesc forța”

a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre provocările prin care a trecut în ultimii ani.

Salut, Emy! Survivor, The Challenge, YouTube… Cum reușești să faci față?

-De multe ori, îmi e foarte greu să îmi regăsesc forța și puterea de a face lucruri, pentru că uneori nu am încredere în mine, ca tot omul, pentru că nu există nimeni perfect pe lumea asta. Trebuie noi înșine să ne dăm putere. În viața noastră avem nevoie de oameni care ne dau încredere în noi. E bine să te înconjori de oameni de calitate.

Cum arată o zi din viața ta?

-Depinde foarte mult cum mă trezesc. Pot să mă trezesc plângând, pot să mă trezesc râzând. Dacă mă trezesc plângând încep să îmi adun starea de spirit să pot să creez, să fac ceva. Încerc în fiecare zi să fac ceva, că e o strofă, că e un refren. Îmi place să exersez constant, să exersez dicția mea încontinuu… Practic, noi suntem propria noastră competiție, pe noi doar socitatea ne compară. Noi suntem unici și speciali.

„The Challenge a fost mai greu și mai periculos”

Cum a fost la The Challenge, comparativ cu Survivor România?

– și mai periculos, cam risky (n.r.: riscant) pentru viață. Oricum mie îmi place foarte mult adrenalina, mai ales când reușesc să fac ce pare imposibil, îmi dă încrederea asta în mine și îmi dă forțță. A fost foarte greu, dar mi-a plăcut foarte mult. Mi-am dat seama că totul vine de la cap. Și la Survivor, de exemplu, nemâncați, nedormiți…

Că multă lume zice că nu e adevărat, ba e foarte adevărat tot ce se petrece acolo. Îți dai seama în anumite momente că nu e vorba de cât mănânci și cum mănânci, ci e vorba de energia ta. Noi putem să facem orice, absolut orice ne propunem, dar toți, nu că sunt unii mai privilegiați și alții nu. Totul depinde de cum gândim noi.

Ce ți-a lipsit cel mai mult când erai la Survivor?

-Familia, mâncarea, astea mi-au lipsit cel mai mult. Dar poate că și mai mult mi-a lipsit muzica. Cântam pe insulă încontinuu. Era foarte greu, pentru că nu era muzică, să dai play la un radio, orice fel de muzică, muzică să fie…

De ce crezi că nu ai câștigat concursul?

-Nu a fost să fie. Nu am fost omul potrivit la momentul potrivit. E important și lucrul ăsta. Până la urmă nu trebuie să fii mereu cel mai bun. Dumnezeu are un plan pentru noi și atunci se întâmplă.

Emy nu mai ține legătura cu niciun concurent de la Survivor România

Ai face ceva diferit dacă ai participa din nou la Survivor? Ce ai schimba?

-Nu aș schimba nimic. Bine, nici nu am timp să am regrete, la cei 23 de ani. Aș face totul la fel, știi ce zic? Sincer, mi se pare că în ăștia 23 am trăit cât alții în 40. Fiecare are povestea lui de viață, unii sunt mai simpli, mai liniștiți, alții sunt mai complicați.

Mai ții legătura cu vreun fost concurent de la Survivor?

-Nu mai țin legătura cu nimeni. Nu s-a mai întâmplat să ne întâlnim, s-a spart gașca, ca la liceu. Pleci de la liceu și fiecare merge pe drumul lui…

Ce le recomanzi viitorilor concurenți de la Survivor România?

-Le recomand multă putere, forță de muncă. Să se pregătească psihic pentru că totul e de la psihic, nu de la mușchi și de la pătrățele.

Ce îți dorești pentru 2023?

-Vreau să am și eu hituri multe, cum se zice, să bubui în industria românească. Să nu mai aud vești proaste despre nimeni, să fie toată lumea bine. Să nu ni se mai dea energie tristă. Nu mai vreau tristețe.