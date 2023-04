Exclusiv. Robert Niță, intrare cu talpa la contestatarii lui Gigi Becali: “Ăia care-i băgau alunecări lui Gigi spun acum că el a furat Steaua” Video

, dar mai ales derby-ul pentru titlu dintre CFR Cluj și FCSB. Marian Aliuță a fost unul dintre invitații speciali, iar în platou s-a iscat o nouă discuție legată de FCSB și Steaua.

Robert Niță reaprinde conflictul dintre FCSB și Steaua

Robert Niță s-a luat de cei care au lucrat cu patronul FCSB, iar acum spun că echipa sa nu este adevărata Steaua: „Eu mai văd așa pe unii constestatari ai deciziilor, jucători care înainte îi băgau alunecări lui Gigi Becali pe terenul 6. Și acum domne că a furat Steaua! Păi când v-ați luat teren de la el, când făceați deposedări, când îl tăvăleați prin iarbă, nu știați că e la Steaua? Ce, era un suporter?”.

Marian Aliuță a intervenit cu el și dat ca exemple o legendă a Stelei: „Am văzut podcastul ăsta cu Lăcă. Pe această cale îi spun ‘La mulți ani!’. Spunea că el a fost antrenor în Champions League. Se contrazice pentru că zice că el n-a antrenat Steaua. În Champions League a fost cu Steaua, nu? Păi ai spus că Steaua în perioada aia nu era. Se contrazice singur. Până la urmă e Steaua sau nu?!”.

Valeriu Răchită consideră că dreptatea e undeva la mijloc: „Din punct de vedere sportiv, Steaua este FCSB-ul pentru că n-a întrerupt activitatea. În schimb, din punct de vedere al mărcii, Steaua e CSA Steaua.

Pentru că marca înregistrată la OSIM este a Clubului Sportiv al Armatei Steaua. Dar este o contradicție, că ei s-au înființat în 2017. Dar dacă și eu îi mai iau apărarea lui Gigi. Talpan ne spune că n-am jucat la Steaua”, s-a argumentat .

Marian Aliuță: „Eu am fost primul care m-am certat cu Gigi Becali și am plecat la Rapid”

Marian Aliuță spune că ar fi trebuit să fie primul care să aibă un dinte împotriva lui Gigi Becali, însă consideră că echipa sa este adevărata continuatoare: „Atunci când Gigi a devenit șef eu știi că am fost primul care m-am certat cu el și am plecat la câteva luni! Am plecat imediat la Rapid. Ar trebui să fiu contra, să spun CSA-ul de azi e Steaua. Nu! Are dreptate omul. De ce să nu spun un adevăr? Este continuatoarea Stelei, clar.

Ioana Cosma a intervenit în discuție și a explicat: „Sunt niște procese pe rol și haideți să așteptăm și să vedem ce o să se întâmple. Până la urmă FCSB de identifică drept un brand”.

Robert Niță anunță izbucnirea unui nou conflict

Robert Niță e convins că acest lucru va aprinde un alt conflict: „Se va naște o nouă discuție: uite, îl avem noi! La brand vine și palmaresul și tot”, în timp moderatoarea a completat: „Ce se întâmplă? Titlurile? Păi stai că acele calificări, Ajax și toate poveștile alea sunt la FCSB în acest moment.

O să vină cu hârtia și o să-ți arate: ‘Uite, am brandul!’. Deci o să o ținem așa într-o discuție permanentă. Ce e rău e că cei de la Steaua nu pot să promoveze. E greu să motivezi jucătorii în aceste condiții”.

