Exclusiv. Sosia Andrei de la Românii au talent, înşelată de iubit: “A fost un șoc. Acum este la Puterea dragostei”

Ți-o mai amintești pe Loredana Fieraru, adolescenta care a urcat pe scena de la “Românii au talent”, în sezonul doi al show-ului de la Pro TV? A cucerit juriul și publicul cu vocea ei și a fost asemănată cu Andra, iar la scurt timp după participarea la emisiunea de talente a lansat primul ei videoclip – ”De ce nu mă iubești”. Anii au trecut, iar puștoaica de 16 ani a devenit o tânără sexy care a cunoscut prima mare dezamăgire în dragoste.

Lorrey, așa cum este cunoscută acum în industria muzicală, a fost înșelată și umilită de iubitul ei, cu care trebuia să se mute împreună. Și asta nu e tot! Tânărul care i-ar fi frânt inima a decis să-și caute jumătatea participând la “Puterea dragostei”, una dintre cele mai urmărire emsiuni tv, difuzată la Kanal D. Loredana Fieraru mărturisește, pentru FANATIK.RO, că a avut o relație de aproape doi ani cu Ioan Cazacu, alias Cazi de la “Puterea Dragostei” , și au fost la un pas să se mute împreună, când a descoperit că iubitul ei mai avea o relație cu o altă tânără, în paralel.

Loredana Fieraru, sosia Andrei de la “Românii au talent”, înșelată de iubitul cu care voia să se mute

“Am avut o relație care a început pe internet, am vorbit un an, urma să ne mutăm împreună. Am crezut foarte mult în el. Apoi, o femeie mi-a scris în privat că este iubitul ei. Ei aveau, de fapt, o aventură. Pentru mine a fost un șoc pentru că părinții meu știau despre el, mama era foarte încântată. El era în Anglia atunci, mama a prins foarte multă încredere în el, eu la fel. În timp, am simțit însă că îmi ascunde ceva și l-am prins”, povestește Loredana Fieraru, pentru FANATIK.

Cazi de la “Puterea dragostei”, infidel?

Sosia Andrei de la “Românii au talent” are și un mesaj pentru concurentele de la “Puterea dragostei”. “Cazi nu este băiat rău, este credincios, dar nu poți să fii sigură de nimic în relația cu el”, spune Lorrey.

Loredana Fieraru de la “Românii au talent” vrea să cânte cu Andra

Loredana Fieraru cucerea juriul la “Românii au talent”, în 2012, cu vocea și gropițele din obraji. Jurații au asemănat-o imediat cu Andra, grație talentului cu care a fost înzestrată, iar Lorrey recunoaște că și-ar dori să aibă o colaborare cu artista.



“Andra este idolul meu. Ar fi un vis împlinit să cânt alături de ea. Aștept să se termine cu pandemia asta. Mi-a fost foarte greu, am avut o perioadă de depresie. Trăiesc din drepturile de autor, în curând o să lansez și o piesă. Am piese la raft, sper să le scot și să lansez albumul anul acesta”, spune Lorrey pentru FANATIK.

A început noul sezon “Românii au talent”

Vineri, 5 februarie, a început cel de-al 11-lea sezon al emisiunii “Românii au talent”, care a adus o schimbare la masa juriului. Coregraful Mihai Petre a fost înlocuit în juriu de celebra actriță Alexandra Dinu, fosta soție a lui Adrian Mutu.

“Bunica mea era un super fan al acestei emisiuni. Mereu mă întreba de ce nu prezint și eu o emisiune de acest gen. Din păcate, bunica a murit recent, acum câteva luni. Imediat după ce am pierdut-o pe ea a venit și propunerea de a face parte din juriu. Am luat-o ca pe un semn, ca pe o coincidență”, declarat Alexandra Dinu în platoul Știrilor Pro TV, la scurt timp după ce a acceptat să fie parte din juriul emisiunii “Românii au talent”.

Frumoasa blondă a avut parte de o surpriză chiar de la prima ediție, când a devenit “ținta” unei concurente.

“Talent, inteligență și umor aveam deja în emisiune. Era nevoie de frumusețe (n.r.: referitor la încorporarea Alexandrei Dinu în juriu). Alexandra, bucură-te cât ești aici. În câțiva ani, îți iau eu locul în juriu”, a spus Sara Smighelschi, în vârstă de 10 ani, despre noua jurată de la “Românii au talent”, care l-a înlocuit pe Mihai Petre.

