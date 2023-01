Andreea Raicu, marcată și schimbată total de experiențele trăite: „N-am putut să merg o lună”

Andreea Raicu este într-o perioadă destul de zen a vieții sale, însă pentru a ajunge la persoana care e acum a trebuit să treacă prin multe situații, unele punându-și amprenta chiar asupra stării sale de sănătate.

Andreea Raicu și-a deschis sufletul: călătoriile și contactul cu străinii au făcut-o să realizeze cine e ea, de fapt

a reality-show-ului Big Brother de la Prima TV, specializată în ultimii ani pe tot ce înseamnă mindfulness și descoperire de sine, a oferit câteva lecții importante de viață în cel mai recent interviu pe care l-a oferit.

a relatat în podcastul lui Damian Drăghici că s-a descoperit pe sine în special atunci când călătorea și se afla printre străini. Țara în care a avut cele mai multe revelații la nivel spiritual a fost India, vedeta participând la mai multe cursuri susținute de tot felul de guru și psihologi.

Andreea a recunoscut că multă vreme ea a fost doar un produs de marketing. Vedeta a declarat că a făcut confuzie între imaginea de sine și stima de sine, iar când și-a dat seama cât de mult se mințea în fiecare zi a avut un real șoc.

„Era o discrepanță între ceea ce simțeam și ceea ce trăiam”

„În India am descoperit că mă mințeam foarte tare, că eram fericită, că aveam cea mai frumoasă viață, ce se vedea din exterior. Acest produs de marketing… Mi-am dat seama că minciuna asta mă făcea să sufăr, pentru că era o discrepanță între ceea ce simțeam și ceea ce trăiam.

Asta a fost promisiunea față de mine. Nu este foarte ușor. De multe ori mă scoate din zona de confort, din toate condiționările cu care am venit. Poate fi destul de disconfortant pentru oamenii din jur. Unii te știu într-un anumit fel, te văd într-un anumit fel.

Toată lumea vede imaginea asta a mea. Tot timpul impecabilă, dreaptă… Se spune că ajungi să te cunoști printre străini. Am descoperit că eram extrem de timidă, extrem de fricoasă, speriată de felul în care m-ar percepe oamenii. Mi-am dat seama că imaginea mea, tot ce aveam eu, era o mască fantastică.

Când am ajuns într-o colectivitate care habar nu avea cine sunt, m-am simțit ca un iepure de fricos. Nu știam dacă o să fiu acceptată sau nu. Era simplu să spun că lucrez în televiziune și atunci oamenii se repoziționau imediat”, este confesiunea făcută de Raicu

Vedeta spune că problemele sufletești au afectat-o și fizic: „Mi s-a blocat coloana și n-am putut să merg o lună”

Vedeta a mai zis că a avut de suferi și fizic din cauza încăpățânării cu care s-a ținut de anumite situații din viața ei. Bruneta consideră că e foarte important să avem curajul să facem schimbări atunci când simțim asta, mai ales când corpul ne atenționează că nu îl tratăm așa cum se cuvine.

Fosta prezentatoare de televiziune i-a spus lui Drăghici că nu a suferit din cauza viciilor, căci nu consuma alcool și fuma foarte rar, însă a exagerat cu orele de muncă, ajungând să se odihnească din ce în ce mai puțin.

„Viața îți dă niște situații și-ți arată că ar trebui să schimbi ceva. Dar ție îți e frică și te ții cu toți dinții de situația respectivă. Dacă nu-i dai tu drumul, te face viața și nu în termenii tăi, în termenii tăi.

Care de cele mai multe ori sunt foarte brutali. Cel puțin în cazul meu, odată mi-au aputat degetul, odată n-am putut merge vreo două săptămâni, mi s-a blocat coloana și n-am mai putut să merg o lună…

Noi nu am fost învățați să ne ascultăm corpul absolut deloc. Știi cum spun oamenii: aaa, mă simt un pic rău. Unde te simți, de unde vine starea asta? Dacă am o stare proastă încerc să văd de unde am starea asta și o analizez. Așa pot să îmi rezolv problema fără să o târăsc. Dacă mă doare capul, sunt obosită sau n-am băut apă. Corpul ne spune tot”, a completat Andreea Raicu.

„Ne înveninăm cu niște lucruri care nu țin de noi”

„Viața e atât de scurtă să ne înveninăm cu niște lucruri care nu țin de noi. Pentru mine, cel mai important e stima de sine.

Are legătură cu felul în care mă simt eu când sunt singură, nu când sunt în fața oamenilor care mă aplaudă și primesc click-uri și like-uri. Atunci când ele se termină, se termină și toată bucuria și încrederea și ești iarăși gol”, a mai zis Raicu.