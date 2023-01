Andreea Raicu, afectată încă din copilărie de absența celei care i-a dat viață! ”Mi-a lipsit foarte mult mama”

În vârstă de 45 de ani, Andreea Raicu, una dintre cele mai îndrăgite vedete de televiziune din România, este o femeie discretă, care nu a dezvăluit prea multe aspecte din viața ei intimă. Cu toate acestea, fosta prezentatoare și-a făcut curaj și a mărturisit drama care i-a lăsat o urmă inimaginabilă în sufletul ei de copil.

Andreea Raicu: ”Mi-a lipsit foarte mult mama”

Toți o cunosc pe , când cea care i-a dat viață nu-i era alături mare parte din timp.

ADVERTISEMENT

În cadrul podcastul moderat de Vlad Avarvari, fosta prezentatoare dezvăluie cât de mult a fost afectată de lipsa mamei.

”Mi-a lipsit foarte mult mama pentru că era foarte mult timp plecată”, a mărturisit Andreea Raicu.

ADVERTISEMENT

Trauma care i-a marcat viața Andreei Raicu

Deși a trecut timpul, și a reușit să depășească sechelele copilăriei, Andreea Raicu recunoaște, vădit emoționată, că a suferit destul de mult în primii ani de viață.

Dominată și crescută cu sindromul perfecționismului, cum chiar ea spune, vedeta a fost la orice pas înfricoșată să nu greșească și să nu dezamăgească, lucru care i-a știrbit încrederea în propriile-i forțe.

ADVERTISEMENT

”Eram o adolescentă foarte nesigură pe ea. O adolescentă care nu se considera deloc frumoasă. Eram foarte timidă și aveam nevoie foarte mult de confirmările oamenilor din jur. Nu aveam curaj. Eram foarte mult dominată, crescută cu acest sindrom al perfecționismului. Înfricoșată să nu greșească și dornică de foarte multă iubire.

Ca și copil, păream un copil foarte vesel, un copil răsfățat și foarte, foarte iubit de toată lumea. Pentru că toată lumea și-a dorit ca eu să vin în familie”, a povestit vedeta.

ADVERTISEMENT

Confundată, adesea, cu un băiat

Marcată de comportamentul celor care i-au dat viață, dar și de interdicțiile din casă, , fiind adesea considerată băiat, din cauza comportamentului, dar și al vestimentației.

ADVERTISEMENT

”La un moment dat am devenit un copil foarte agitat pentru că mă comportam ca un băiețel, mă suiam în toți copacii, săream toate gardurile, nu suportam să mă îmbrac în fuste, eram efectiv ca un băiețel și după aia, când am crescut, am devenit foarte răzvrătită pentru că mi se impuneau destul de multe limite acasă, în general în zona de educație.

Și atunci am devenit foarte răzvrătită, dar am avut niște părinți care au știut cum să gestioneze foarte bine acest lucru”, a completat Andreea Raicu.