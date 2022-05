Fanii lui Jennifer Lopez, în extaz! Iubita lui Ben Affleck a făcut anunțul, într-o ținută extravagantă: „Cine e pregătit?”

Jennifer Lopez își anunță marea revenire pe scenă. Artista le-a dat de înțeles fanilor de pe rețelele de socializare că urmează chiar noi spectacole sau poate un turneu.

Jennifer Lopez le-a făcut o mare bucurie fanilor săi. Iubita lui Ben Affleck a anunțat pe rețelele de socializare că va reveni pe scenă și ar putea chiar să înceapă un nou turneu.

Vedeta a postat un clip mai vechi, din anul 2019, în care apare pe scenă interpretând piesa Get Right. Îmbrăcată într-o ținută extravagantă, cu multe pietre prețioase, Jennifer Lopez cântă și dansează.

„Mi-e dor de această energie. Cine e pregătit de noi spectacole?”, a scris vedeta în dreptul imaginilor publicate pe rețelele de socializare.

Videoclipul postat de JLo a fost realizat în timpul unei reprezentații din cadrul turneului său care a avut loc în 2019, intitulat It’s My Party.

și-au reluat relația după aproape 20 de ani de la despărțire. Cei doi au mai fost logodiți și în trecut, dar nu a fost cu noroc, deoarece cei doi nu au mai ajuns niciodată în fața altarului.

După relații eșuate, Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au regăsit și flacăra iubirii s-a reaprins între ei. Nu a durat mult până când actorul să își ceară iubita de soție, iar aceasta a acceptat cu bucurie.

Ben Affleck i-a dăruit iubitei sale un inel cu un diamant imens de culoare verde și a împărtățit cu fanii săi un moment emoționant, în care arată inelul și lăcrimează de bucurie.

