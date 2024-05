Semifinalele UEFA Conference League, live video de la 22:00. Fiorentina – Club Brugge și Aston Villa – Olympiakos: echipele de start

Ziua de joi, 2 mai, vine cu manșa tur a meciurilor din semifinalele UEFA Conference League. Atât Fiorentina – Club Brugge, cât și Aston Villa – Olympiakos se joacă de la ora 22:00.

Fiorentina a reușit să se califice în semifinalele Conference League, după ce a eliminat-o pe Plzen în prelungiri. Italienii la care Louis Munteanu se va întoarce, odată cu expirarea împrumutului la Farul, înfruntă în semifinale formația care a scos-o din competiție pe PAOK Salonic, după 3-0 la general. Românul la această partidă.

În cealaltă semifinală, englezii de la Aston Villa primesc vizita lui Olympiakos. Villa se confruntă cu o criză a accidentaților și suspendaților, cea mai notabilă fiind cea a portarului Emi Martinez. Nici elenii nu au toți jucătorii apți, Masouras și Ntoi fiind suspendați.

Turul este un prilej excelent pentru echipele gazde, considerate favorite de către experți, să genereze un avantaj liniștitor înaintea partidelor retur, programate peste fix o săptămână. Pe de altă parte, Brugge și Olympiakos au demonstrat reziliență în această ediție a UEFA Conference League, iar grecii au și motivația de a putea juca finala chiar la Atena.

Cine transmite la TV partidele din semifinalele UEFA Conference League

Duelurile din penultimul act al celei de-a treia competiție continentală, ca importanță, nu vor fi televizate în România. Partidele pot fi urmărite, totuși, pe FANATIK.ro în format LIVE VIDEO.

Aici găsiți echipele de start, rezultatele actualizate, dar și alte informații esențiale despre ce se întâmplă la partidele din semifinalele UEFA Conference League.

Programul turului și returului din semifinalele Conference League

Turul și returul semifinalelor sunt programate la distanță de fix o săptămâmă, astfel:

Joi, 2 mai

ora 22:00 Fiorentina – Club Brugge

Fiorentina – Club Brugge ora 22:00 Aston Villa – Olympiakos

Joi, 9 mai

ora 22:00 Club Brugge – Fiorentina

Club Brugge – Fiorentina ora 22:00 Olympiakos – Aston Villa

Finala UEFA Conference League se va disputa în data de 29 mai, miercuri, pe stadionul Agia Sophia, din Atena.

Cote pariuri în meciurile din semifinalele Conference League

Fiorentina are c ota 1,78 să se impună în fața lui Club Brugge, pe teren propriu. O victorie a oaspeților este cotată cu 4,75, în timp ce remiza are cota 3,55.

Cota pe un succes al celor de la Aston Villa în meciul cu Olympiakos este 1,40. Remiza are cota 4,60, iar “2 solist“ este un pronostic cotat cu 8,25.

Meciurile din semifinalele UEFA Conference League, live stream, 22:00

Câștigarea trofeului UEFA Conference League reprezintă o miză foarte importantă pentru toate cele patru cluburi rămase în competiție. Aston Villa vrea primul trofeu european după Cupa Intertoto câștigată în 2001.

Fiorentina are șansa unui succes european după o pauză de 63 de ani, în timp ce pentru Club Brugge și Olympiakos, cucerirea unui trofeu continental ar reprezenta o premieră istorică.