Florin Salam, strategie ca să scape de cântat? Ce se ascunde în spatele problemelor de sănătate ale manelistului

Veștile că Florin Salam a ajuns, de urgență, la spital din cauza COVID-19 au provocat o mare agitație în lumea showbiz-ului de la noi. Cântărețul, al cărui frate a fost răpus de cumplita boală, era anunțat ca fiind internat, în stare gravă, la un spital de specialitate, fiind sub supraveghere medicală și conectat la oxigen. Dar, pare-se, lucrurile nu sunt, din fericire, nici pe departe atât de grave.

Problemele de sănătate ale lui Florin Salam, o stratagemă?

Informațiile obținute de FANATIK din lumea manelelor susțin că, de fapt, Florin Salam ar fi apelat la o stratagemă pentru a scăpa de angajamentele pe care și le-a luat cu privire la diverse evenimente. ”A cântat la Zimnicea, pe 9 august, nu avea nimic, era chiar bine”, a dezvăluit, pentru FANATIK, un apropiat de-al manelistului sub protecția anonimatului.

Florin Salam, desigur, nu a putut fi contactat de nimeni. Nici măcar colegilor săi de breaslă, îngrijorați până peste poate de starea lui de sănătate, nu li s-a răspuns. Roxana Dobre, în ciuda eforturilor FANATIK, nu a răspuns la telefon sau la mesaje, iar restul familiei au preferat, la fel, să păstreze tăcerea.

Cumnata cântărețului de manele, , în ciuda faptului că relația dintre ei este mai strânsă ca niciodată, mai ales că fratele cântărețului și soțul ei s-a stins din viață tocmai din cauza COVID.

Motivele pentru secretul absolut cu privire la starea de sănătate a artistului este însă altul. Conform informațiilor obținute de FANATIK, după ce și-a asumat prea multe angajamente pentru perioada imediat următoare, cântărețul și-a dat seama că nu ar face față evenimentelor de prin toată țara la care trebuia să cânte.

Florin Salam ar fi încasat sume uriașe pentru evenimentele la care trebuia să cânte

De exemplu, informațiile obținute de FANATIK spun că Florin Salam ar fi fost antamat, deja, pentru o nuntă în Hunedoara contra unei sume de 20.000 de euro. Doar că, acum, fiind bolnav, evident că nu va mai putea ajunge la respectivul eveniment. Iar acesta nu este singurul recital la care nu va putea ajunge în perioada următoare.

Potrivit informațiilor noastre, . Doar că, probabil, o va face abia când se va întoarce pe scenă. Momentul în care va reveni este încă incert, iar sumele de zeci de mii de euro pe care trebuie să le dea înapoi vor mai avea de așteptat până să ajungă înapoi la cei care l-au contractat.

În altă ordine de idei, Florin Salam și-a anunțat, în repetate rânduri, retragerea din muzică indicând că problemele sale de sănătate îl vor ține departe de scenă. De-a lungul ultimilor ani, s-a discutat chiar și despre afecțiuni la gât care l-ar fi împiedicat să cânte, dar și tratamente în clinici din străinătate pentru a scăpa de stresul de zi cu zi.

De fiecare dată însă, Florin Salam s-a întors pe scenă. Și când a făcut-o, a făcut-o pentru a câștiga și mai mulți bani din recitalurile susținute, manelistul ajungând să fie cel mai bine plătit artist din România pentru prestația de o noapte la nunți. Bani la care, desigur, se adaugă și sumele grele pe care le-ar încasa din dedicații.

Florin Salam, anunțat ca internat de urgență: ”Mi-e frică de moarte”

Conform , Florin Salam ar fi ajuns la un spital de boli infecțioase din București, în noaptea de miercuri spre joi (9 spre 10 august), însoțit de Roxana Dobre, acuzând o stare de rău, el fiind testat pentru a se vedea dacă s-a îmbolnăvit de COVID-19. Sursa citată informează că rezultatul testului a fost pozitiv, iar manelistul internat de urgență și pus pe oxigen din cauza deteriorării strii sale de sănătate.

Cu toate acestea, din informațiile obținute de FANATIK, manelistul nu ar fi internat nici la spitalul Marius Nasta, nici la Spitalul Matei Balș din București, motiv care aruncă o umbră de mister și mai mare asupra situației lui Florin Salam.

Cu ceva timp în urmă, Florin Salam a vorbit despre nenumăratele probleme de sănătate, ale lui și ale celor dragi lui, în . Și, mărturisea manelistul, după ce i s-a tot întâmplat în ultimii ani, a început să se teamă de moarte.

“Am trecut prin ce am trecut și m-am săturat de probleme. Vreau să am copiii sănătoși să nu mai am frica asta. Am momente când mi-e frică de moarte și îmi pare rău că spun vorba asta. Asta se întâmplă când am stări proaste.(…)

Nu e bine, trebuie să merg pe la biserică, simt eu că nu e bine să am frica asta. Apoi îmi dau putere singur: păi nu e fratele meu acolo, de ce îmi mai e frică?”, spunea Florin Salam.