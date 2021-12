Titlul mondial în Formula 1 se decide azi! Ce bonus uriaș încasează Lewis Hamilton în cazul victoriei finale

Această ultimă rundă va stabili și ierarhia finală. Duminică, la ora 15.00, începe Marele Premiu din Abu Dhabi, ultima confruntare a sezonului.

Bonus de 4 milioane euro pentru Lewis Hamilton

Titlul mondial la se va disputa între cei doi mari rivali, Max Verstappen și Lewis Hamilton. Sumele pe care le încasează cei doi piloți, pentru evoluția lor pe piste, sunt amețitoare.

Lewis Hamilton, dacă va câștiga titlul mondial, va sări de 50 de milioane euro încasați, din care 4 milioane reprezintă bonusul de performanță. Max Verstappen, conform contractului său, ajunge și el la 40 de milioane de euro dacă va intra în posesia medaliei de aur.

Lewis Hamilton este campionul mondial en-titre. De altfel, britanicul de la Mercedes a cucerit de 6 ori titlul în ultimele 7 ediții ale Campionatului Mondial, fiind și cel mai bine plătit pilot din lume.

Conform contractului semnat cu echipa sa, Hamilton are un salariu anual de 49 de milioane de euro, însă înțelegerea conține și un bonus de 4 milioane dacă Hamilton câștigă titlul mondial.

La sumele menționate se mai pot adăuga și sponsorizările ori contractele de publicitate semnate individual de celebrii piloți.

Verstappen, concurent serios pentru Hamilton

Lewis Hamilton și-a renegociat contractul cu , după titlul obținut în 2020, obținând acest bonus suplimentar de 4 milioane de euro.

La rândul său, olandezul Max Verstappen, chiar dacă nu egalează cifrele lui Hamilton, este foarte bine plătit. Verstappen are un salariu anual de 23 de milioane de euro, dar și un bonus care l-ar ajuta să ajungă la 37 de milioane de euro, dacă va deveni campion mondial.

Verstappen a avut un sezon excelent în acest an, fiind pilotul cu cele mai multe curse câștigate în acest an (9), cele mai multe podiumuri (17) și cele mai multe pole-position (9). Hamilton are și el statistici foarte bune, câștigând 8 curse în acest sezon, dintre care și ultimele trei consecutive. Hamilton mai are 16 podiumuri și 5 pole-position în 2021.

Hamilton, campion la sponsorizări

În ceea ce privește sponsorizările și publicitatea, Hamilton este de departe cel mai performant în acest domeniu. El câștigă anual peste 10 milioane de euro din aceste activități complementare, incomparabil cu Verstappen, care abia dacă ajunge la un milion de euro.

Hamilton este imaginea unor branduri puternice precum băutura energizantă Monster, brandurile de îmbrăcăminte Puma și Tommy Hilfiger, companiile de tehnologie Sony și Bose, producătorul de căști Bell, fiind și ambasadorul jocului video Gran Turismo Sport.

Hamilton este și o figură emblematică pentru echipa Mercedes, aducând bani pentru susținerea competiției. Este binecunoscută asocierea sa cu mișcarea Black Lives Matter care a făcut ca mașinile Mercedes să își schimbe culoarea din gri în negru, iar costumele piloților să fie și ele în nuanță alb și negru.

Pole-position pentru Verstappen

Duminică, la ora 15.00, se dă startul în Marele Premiu din Abu Dhabi, cursă care conchide cel mai lung sezon din istoria Formula 1, cu 22 de etape programate.

La competiția din Emiratele Arabe Unite, Verstappen va porni din pole-position, în vreme ce Hamilton este al doilea pe grila de start.

Cei doi rivali sunt la egalitate perfectă, câte 369,5 puncte, în vreme ce al treilea clasat, Valtteri Bottas are abia 218 puncte. Practic, conform sistemului de punctaj, cine termină cursa mai bine, dintre Verstappen și Hamilton, va fi campionul mondial.

Câștigarea unei curse înseamnă 25 de puncte acumulate, al doilea loc ia 18 puncte, al treilea 15, apoi punctajul scade până la locul al zecelea inclusiv, care adaugă un punct în clasamentul general.

La constructori, Mercedes conduce cu 58 de puncte, însă lupta pentru titlu este deschisă și aici, de vreme ce Red Bull Racing Honda, echipa unde aleargă Max Verstappen, este foarte aproape, cu 55 de puncte.