Ce a primit fosta soție a lui Petrică Mîțu Stoian după divorț. Îndrăgitul artist nu s-a uitat la bani

Una dintre pretențiile lui Carmen, unica soție a solistului de muzică populară, a fost aceea de a păstra numele fostului partener de viață. În plus, nu s-a uitat la bani nici când a fost vorba de bunuri.

Petrică Mîțu-Stoian i-a lăsat fostei soții un apartament în municipiul Târgu-Jiu, asta pentru că el deja își achiziționase o casă în Craiova, chiar peste drum de Ansamblu Maria Tănase din care făcea parte de ani buni.

Femeia nu a lipsit de la căpătâiul fostului partener de viață și l-a condus pe ultimul drum, în ciuda faptului că povestea lor de dragoste s-a destrămat în anul 2012.

Fosta soție a lui Petrică Mîțu-Stoian, pretenție după divorț. Ce a solicitat femeia

„Eu şi Carmen am hotărât de comun acord să ne separăm. Nu am vrut să batem toba pe tema asta. Am intentat acţiunea de divorţ în decembrie anul trecut şi am avut termen pe 18 ianuarie.

Făcând naveta 200 de kilometri pe zi, ce luam pe mere, dădeam pe pere, nu merita. Aşa că am decis să îmi iau casă în Craiova.

Din cauza depărtării relaţiile noastre s-au răcit, aşa că am decis să divorţăm. Nu ne-am certat, nu a existat niciun scandal. Ne-am despărţit ca nişte oameni civilizaţi”, spunea regretatul Petrică Mîțu-Stoian în anul 2012, notează .

Persoane apropiate solistului din Mehedinți au declarat că relația de dragoste dintre vedetă și partenera sa de viață era una rece de mai multă vreme, asta din cauza distanței dintre ei.

locuia la Târgu-Jiu, în timp ce artistul mergea frecvent la Craiova, la Ansamblu Maria Tănase din care făcea parte, pentru repetiții și spectacole.

De ce nu a avut copii solistul Petrică Mîțu-Stoian

Divorțul s-a produs după un mariaj de 16 ani. Discret cu viața sa personală, regretatul cântăreț de muzică populară nu a dorit să vorbească prea mult despre singura sa soție.

Petrică Mîțu-Stoian nu și-a dorit copii, mărturisind la un moment dat că le-a făcut pe toate în viață și se bucură de nepoții pe care-i are.

„Eu le-am cam făcut pe toate. Dar dacă s-a întâmplat să n-am un urmaș, că asta este, nu sunt singurul. Sunt oameni mari, conducători de state care nu au urmași. Asta nu este un capăt de țară.

Am destui nepoți care sunt aproape de mine. Cine e aproape de mine, mă iubește și mă respectă, are toată dragostea mea. Cine nu, la revedere!”, spunea artistul într-o emisiune de la Etno TV, potrivit .