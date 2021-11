Grigore Leșe deplânge moartea colegului său de breaslă Petrică Mîțu Stoian.

Cunoscutul interpret de muzică populară a făcut o postare în care a povestit că a trăit o experiență asemănătoare cu cea a regretatului artist.

A fost internat pentru câteva zile, dar după tratamentul pe care l-a făcut s-a simțit rău.

Grigore Leșe, dezvăluire după moartea lui Petrică Mîțu Stoian: “Unele tratamente pot răscoli mai mult”

Grigore Leșe a dezvăluit că a trecut printr-o experiență asemănătoare cu cea care a dus la

“Azi e ziua înmormântării lui Petrică Mâțu Stoian. Dumnezeu să-l odihnească! Urmărind discuțiile despre suspiciunile în legătură cu moartea sa, am realizat că am o experiență asemănătoare petrecută vara aceasta.

Mesajul meu nu este o acuză. Profesia de medic este și va rămâne sfântă, indiferent că vorbim de medici în spitale de stat sau în clinici private. Însă exercitarea ei cred ca trebuie să fie cu aceeași răspundere în centrele de tratament private, ca și în spitalele de stat”,

Ce a pățit artistul după ce a fost externat

Acesta a fost internat pentru câteva zile, dar medicamentele administrate nu i-au făcut bine. În plus, nu i s-au făcut

Interpretul îi sfătuiește pe toți să aibă mare grijă atunci când aleg un anumit tratament, pentru că unele pot dăuna organismului.

“În iulie anul acesta am urmat câteva zile un tratament la un centru de tratament din țară. N-am să spun unde, pentru că nu doresc sa fac rău nimănui, iar personalul medical de acolo s-a purtat impecabil cu mine. După cele 7 zile de tratamente pentru diferite afecțiuni, am plecat către Maramureș, acolo unde, în următoarea noapte de la sosire, am suferit o problemă cardiacă serioasă, ce a necesitat intervenție de urgență.

Urmată de două săptămâni de spitalizare. Mulțumesc, Doamne, am trecut cu bine! Concluzia este că, deși bine intenționate, am înțeles că tratamentele pot răscoli mai mult decât să vindece problema pentru care sunt aplicate.

Mai mult, tratamentele efectuate fără analize și investigații amănunțite în prealabil, chiar dacă sunt făcute cu intenții bune, cu scopul de a vindeca, pot face mult mai mult rău decât bine. Am înțeles pe pielea mea. Și iată că, uneori, pot fi asociate cu deznodăminte mult mai grave, cum a fost cazul lui Petrică Mâțu Stoian.

Să fiți sănătoși și să alegeți înțelept pe mâna cui vă lăsați sănătatea”, a mai scris cunoscutul interpret de muzică populară.