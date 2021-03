Gabi Luncă a ajuns în stare gravă la ATI. Îndrăgita artistă este infectată cu Covid-19

Coronavirusul își face, din nefericire, tot mai simțită prezența și în lumea artistică din țara noastră. Gabi Luncă, un nume care nu mai are nevoie de nicio prezentare, mai ales pentru iubitorii muzicii lăutărești, este internată la ATI, în stare gravă.

Calvarul a început chiar pe 8 martie, când o tuse seacă a determinat-o, la îndemnul fiicei sale, să se testeze și, de îndată ce bănuielile s-au confirmat, să se lase pe mâna medicilor. Pentru că părea să fie vorba despre o formă ușoară, aceștia au decis în scurt timp să o externeze, doar că nu a durat mult și starea i s-a agravat.

Pentru că abia mai putea respira, îndrăgita interpretă a ajuns din nou la Spitalul Județean Ilfov și a fost internată direct în secția de Terapie Intensivă. Trebuie spus, însă, că în momentul de față nu este intubată, iar specialiștii fac tot posibilul să evite o astfel de situație.

Gabi Luncă, internată de urgență la ATI în urma infecției cu SARS-CoV-2

Potrivit antena3.ro, Gabi Luncă, ajunsă la venerabila vârstă de 81 de ani, se află în aceste momente într-o stare stabilă, nu are febră și nu este conectată la oxigen. De asemenea, este conştientă, cooperantă, are o evoluţie staţionară și o concentraţie de oxigen de 90%.

Doamna muzicii lăutărești a mai trecut printr-un moment dificil. în 2009, când a fost diagnosticată cu cancer la sân. A luptat, însă, mai ceva ca o leoaică, a îndurat ședințele de chimioterapie și a reușit până la urmă să învingă parșiva boală.

„Se poate scăpa foarte uşor de cancer în ziua de azi. Eu am mers la medic imediat ce am simţit că este ceva în neregulă cu mine. M-am operat, am făcut tratament, tot ce au spus medicii, şi am scăpat. Dumnezeu m-a scăpat.

Am cerut să îmi fie tăiat sânul. Nu mi s-a părut extrem de grav, având în vedere ce am văzut acolo în salon.

Şedinţele de chimioterapie au fost cele mai grele. Eu am avut părul extrem de mare şi, când îl vedeam cum pică, a fost îngrozitor.

Ca în palmă eram în cap. Am purtat perucă foarte mult timp, dar acum totul este bine”, mărturisea Gabi Luncă la acea vreme.

