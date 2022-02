Garsonieră de 16 mp din centrul Bucureștiului, cu bulină, face concurență celei de la Cluj. Cu cât o vinde proprietarul

O garsonieră de doar 16 mp, situată în Centrul Istoric al Bucureștiului, care a fost pusă recent la vânzare, face concurență celei din Cluj. După mai bine de 13 ani în care a locuit acolo, proprietara a luat decizia să vândă imobilul cu risc seismic ridicat.

După ce o a devenit virală în mediul online, din ce în ce mai multe anunțuri de vânzare a unor astfel de imobile au început să apară .

Un astfel de anunț a fost postat în urmă cu doar câteva ore pe grupul de Facebook “Imobiliare direct proprietari”.

O femeie a decis să își vândă garsoniera de 16 metri pătrați, situată în Centrul Istoric al Capitalei, în care a locuit timp de 13 ani.

Pentru a se asigura că va avea succes, a făcut o trimitere și către celebra garsonieră din Cluj.

“Tot aștept să vă trageți sufletul după uluitoarea experiență avută cu ocazia prezentării garsonierei de 11mp din Cluj, ca să vă spun că vreau și eu să îmi vând garsoniera de 16mp, dar din București taman din Centrul Istoric, cartierul ăla mișto făcut de armeni”, a scris femeia pe Facebook.

Aceasta a precizat că imobilul are un risc seismic ridicat, lucru care pe ea nu ar fi deranjat-o.

“Deși are bulină, pe mine nu m-a deranjat vreme de 13 ani, cât am locuit acolo. Nu am circulat cu mașina, veneam pe 3 cărări din centrul vechi de cate ori am dorit.

Am fost și sunt o boemă. În garsoniera asta am petrecut cei 7 ani alocați ca studentă a facultății de regie-film. La teatru, cinema și proteste numai pe jos mergeam.

N-aș fi renunțat la ea dar nu îmi mai ajung banii sa termin proiectul din Delta, bașca că stă degeaba singura prin București”, a mai precizat Cerasela Cilibon.

Cât costă o garsonieră de 16 mp în centrul Bucureștiului

Cu toate că prețurile din Cluj sunt exorbitante, nici în București sumele cerute de proprietari nu sunt prea mici.

Deși a cumpărat garsoniera în 2008 cu 45 de mii de dolari și a mai investit în ea câteva mii, proprietara a lăsat destul de mult la preț, cu toate că nici așa nu e prea ieftină, având în vedere nivelul de trai al românilor.

“În Decembrie, ceva asemănător, etaj superior, fără lift, s-a vândut cu 31 de mii de euro. Aș începe și eu tot de la suma asta să negociez”, a mai scris femeia, cerând 31 de mii de euro.

Aceasta a precizat că în preț intră și mobila.

“Are tot ce-i trebuie. Electrocasnice funcționale – frigider, plită pe gaz, hotă, mașină de spălat, A/C ( și pe căldură ), încălzire electrică în pardoseală, boiler electric 50l – nou, nouț. Și o piesă de rezistență, un imens Smart TV care coboară din plafon.

Mai are o fereastră termopan, super șmecheră cu etichetă pe ea, lavabilă proaspătă, parchet laminat, niște gresie și faianță, ceva piese de mobilier făcute pe comanda ca să cuprindă și să valorifice toate spațiile”, a mai spus femeia.