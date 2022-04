Gheorghe Hagi, cele mai mari războaie cu presa! De la „tu, ăla cu mustață!”, varianta 1998, până la „în halul ăsta ați ajuns?”. Video

Gheorghe Hagi (57 de ani) a avut FC Argeș – Farul 0-2, din etapa a patra a play-off-ului Casa Pariurilor Liga 1. „Regele” și-a făcut deja un obicei din a intra în conflict cu jurnaliștii.

Gică Hagi, abonat la războaie cu jurnaliștii. Primul episod este și cel mai celebru: „Nu strâmba! Tu, ăla cu mustață”

Primul conflict al lui Gică Hagi cu jurnaliștii este de altfel și cel mai celebru. A avut loc în 1998, când fostul „decar” era încă în activitate, iar România se califica ultima dată la un Campionat Mondial. Înainte de plecarea în Franța, „tricolorii” au jucat un amical cu Paraguay, câștigat cu 3-2, iar, la final,

„De zece ani v-am obişnuit cam prost în condiţiile în care sunt în România. Nu avem nimic, niciun fotbal. Ce performanţă a făcut vreo echipă în România? Merităm să ne faceţi statuie pentru ce am făcut noi, având în vedere condiţiile din România. Rezultatele cântă cu noi. Se duce fotbalul românesc. Se duce. Zero. În doi-trei ani, zero”, a refula Gică Hagi.

Sezonul acesta a plecat din timpul a doua conferințe de presă: „Ce-i asta? Facem caterincă?”

24 de ani mai târziu, Hagi este manager tehnic la Farul Constanța, club pe care îl și patronează. În actualul sezon de Casa Pariurilor Liga 1, antrenorul „marinarilor” a fost foc și pară pe jurnaliști, din cauza cărora s-a ridicat și a plecat în mijlocul conferințelor de presă.

Acest lucru s-a întâmplat prima dată în returul sezonului regulat, când Farul a învins-o pe FCSB, scor 2-0, chiar pe Național Arena. La final, „Regele” s-a revoltat pentru că a fost așteptat de doar doi jurnaliști.

„Am venit din respect pentru televiziune, pentru că așa sunt eu educat, dar îmi pare rău că aveți lipsă de educație, de respect și nu e nimeni la conferința de presă. Îmi pare rău, astea sunt cuvintele mele. Am vrut să vorbesc, sunt fericit că am am câștigat. Nici nu pot să am cuvinte. Aici s-a ajuns, am mai pățit-o la Botoșani și la Sepsi.

Am tăcut din gură, dar văd că trebuie să se întâmple așa ceva. Din păcate, e mulțimea, toată. Din păcate, e lipsă mare de respect, dar trebuie să mă obișnuiesc, trebuie să merg înainte. Doar vă transmit că suntem fericiți că am făcut un meci mare și am câștigat. Mulțumesc!”, a declarat Gică Hagi.

Scenariul s-a repetat și în această etapă, când „marinarii” s-au impus cu același scor la Pitești, iar Hagi a fost iritat de numărul redus al jurnaliștilor prezenți în cortul improvizat de la stadionul „Nicolae Dobrin”.

„Ce-i asta? Nu se poate, nu se poate! Am venit, bună ziua, mulțumesc, am plecat! Facem caterincă? Atunci e caterincă! Dacă ne facem de râs, ne facem de râs!”, a răbufnit „Regele”.

La începutul campionatului, . Marian Aioani abia revenise de la Jocurile Olimpice, iar jurnaliștii l-au întrebat pe antrenorul Farului dacă fostul goalkeeper al Chindiei îl va înlocui pe titularul din acel moment, Arpad Tordai. „Dacă ajungeţi să-mi faceţi şi echipa, atunci faceţi-o dumneavoastră!”, a explodat Gică Hagi.

Scandal cu o jurnalistă: „Ești cam obraznică”

În urmă cu doi ani, Gheorghe Hagi s-a contrat dur cu o jurnalistă la finalul meci câștigat de echipa sa, scor 2-1, pe terenul lui Poli Iași. Ziarista l-a scos din sărite pe managerul tehnic, după ce a pus succesul constănțenilor pe seama greșelilor de arbitraj. Ca urmare a întrebărilor, Hagi a făcut-o „obraznică” pe jurnalistă, care i-a răspuns: „Domnule Gheorghe Hagi, eu înţeleg că sunteţi regele fotbalului românesc, dar nu ar fi bine să câştigaţi pe teren, fără arbitri?.”