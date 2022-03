Gică Hagi, declarația zilei după ce a fost întrebat cu cine a ținut la Galatasaray – Barcelona: „Eu am o favorită, e nevastă-mea!” Video

au fost invitați de onoare la meciul dintre Galatasaray și FC Barcelona disputat în Europa League la Istanbul, cei doi evoluând pentru ambele cluburi.

Gică Hagi, emoționat după ce a văzut pe viu duelul Galatasaray – Barcelona: „M-am simțit extraordinar”

Barcelona a câștigat cu 2-1 la Istanbul și s-a calificat în sferturile de finală ale Europa League, după ce în tur scorul a fost egal, 0-0: „Nu ştiu cât, că s-a pierdut meciul (n.r. importanţa publicului). M-a chemat cineva din club, ne-a invitat… am acceptat pentru că era aproape, pentru că era vorba de Galatasaray. Era vorba de cele două cluburi la care am jucat atât eu, cât şi Gică Popescu”.

Fostul mare jucător al lui Galatasaray și al Barcelonei a fost impresionat de atmosfera creată de suporterii turci: „Am mers acolo o zi, m-am simţit extraordinar, am văzut ce înseamnă nivel înalt, sau cel mai înalt. Suporterii au fost incredibili, 90 şi ceva de minute au cântat, a fost plin stadionul. În orice moment şi-au încurajat echipa, la final au aplaudat”.

„Regele” consideră că Barcelona a meritat calificarea, în timp ce Galatasaray a preferat să stea mai mult în defensivă și să aștepte greșeala adversarului:

„A fost o echipă care din minutul 1 a atacat şi a câştigat şi o a doua care mai mult s-a apărat… aici s-a făcut diferenţa. Barcelona a vrut să atace, a căutat victoria, a găsit-o pentru că ştie să joace fotbal, are calitate mare. Galatasaray s-a rezumat mai mult la apărare şi a încercat să surprindă mai mult la fazele fixe. Valoarea jucătorilor şi a unei echipe atât de mare cum e Barcelona a făcut diferenţa”.

Gică Hagi, fidel întotdeauna soției, înainte de Galatasaray sau Barcelona: „Nu pot să am altele”

Gică Hagi a oferit o declarație care a stârnit râsetele la conferința de presă, când a fost întrebat cu ce echipă a ținut: „(Reporter: Aţi avut o favorită între cele două?) Eu am o favorită, e nevastă-mea! Nu pot să am altele. Alta nu pot să am, mai ales că vorbim de două cluburi. Am jucat la amândouă, amândouă m-au tratat bine.

M-am simţit foarte bine şi mândru că m-am întâlnit cu ambii preşedinţi. În ambele case am lăsat ceva, lucruri importante, de jucător şi om mare.

Am reprezentat, cred eu, aşa cum trebuie România”, a declarat Hagi la conferința de presă înainte de Farul – CFR Cluj.