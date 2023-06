Gică Petrescu a murit acum 17 ani și a fost uitat: “Are un mormânt înghesuit, pe care au crescut multe buruieni”

Gică Petrescu a murit acum 17 ani, după ce ne-a încântat viața cu o carieră de peste 70 de ani. Fără familie, fără copii, mormântul maestrului este în paragină. Prietenul sau, cântărețul Vasile Topârceanu, își aduce aminte detalii nespunse despre cel care a fost și va rămâne, mereu, Gică Petrescu.

Gică Petrecu a murit acum 17 ani

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, artistul Vasile Topârceanu ne povestește despre prietenia pe care a avut-o cu inegalabilul Gică Petrescu. Aflăm cum s-au cunoscut și care erau plăcerile maestrului.

Când era invitat să cânte nu cerea niciodată mâncare, doar un platou cu fructe și apă minerală. Vasile Topârceanu ne povestește ce dramă a trăit Gică Petrescu după moartea soției sale și cât era de retras și introvertit în viață personală. Aflăm că maestrul nu bea niciodată alcool și că era de o mare pedanterie. Marele Gică Petrecu s-a stins însă din viață acum 17 ani, iar acum pare că a fost uitat.

s-a născut pe 2 aprilie 1915, la București. A fost unul dintre cel mai cunoscuți compozitori și cântăreți de muzică ușoară, de petrecere și populară. A avut o carieră de peste 70 de ani și a cântat peste 1500 de cântece, mare parte din ele fiind creație proprie.

“Gică Petrescu era în juriu la ‘Crizantema de Aur’ “

“Am colaborat mult timp cu Gică Petrescu. Ne-am cunoscut la ‘Crizantema de aur’, prin 1986. El era mereu în juriu la acest concurs și avea câte un recital după spectacol.

În anul 1986 am reușit să iau premiul doi, am rămas prieteni și am mers la spectacole împreună. În 1988 am luat trofeul la ‘Crizantema de aur’ și am reușit să întru în juriu alături de marele Gică Petrescu”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK, artistul Vasile Topârceanu.

“Era extraordinar de ordonat, acolo în cabină, cu lucrurile lui”

Maestrul Gică Petrescu s-a născut într-o familie de intelectuali. Tatăl său a studiat în Elveția iar mama și-a petrecut tinerețea la Paris, acolo unde a învățat să cânte la pian. Primele lecții de franceză și pian le-a primit chiar de la mama sa. La 15 ani Gică Petrescu trăiește prima dramă din viața lui, pierderea celei care i-a dat viață.

“Eram în anul 1986 când Florentina Satmari m-a chemat la Sala radio, erau două spectacole. Așa am nimerit în cabină cu Gică Petrescu. Am discutat mult și mi-a dat voie să îi cânt piesele. Era extraordinar de ordonat, acolo în cabină, cu lucrurile lui.

Și îmi aduc aminte că, de vreo două ori, ne-am întâlnit la Hotel Dorobanți. Acolo veneau numai străini până în ’89. Gică Petrescu m-a chemat să cânt o romanță. Era un om singuratic dar îi plăcea să vorbească cu tinerii mai ales.

Când era invitat undeva să cânte, maestrul Gică Petrescu nu voia să mănânce dar mereu I se aducea un platou de fructe. În ’86 am mâncat cu el banane, portocale și struguri.

Nu bea decât apă minerală, nu l-am văzut . Până în ziua morții sale vocea i-a rămas intactă, caldă și calmă”, declară Vasile Topârceanu, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“După moartea soției lui era terminat, dărâmat”

Cezarina Moldoveanu a fost singura dragoste a lui Gică Petrescu. A cunoscut-o la 35 de ani și, la început, familia lui s-a opus. Cezarina era divorțată, renunțase la cariera de medic și devenise artistă la Teatrul ‘Constantin Tănase’.

Viața a dovedit că iubirea dintre ei a durat până la moartea Cezarinei Moldoveanu, chiar și după. Nu mergeau nicăieri unul fără altul și au trăit împreună 34 de ani. După moartea ei, maestrul Gică Petrescu nu a mai fost la fel, nu și-a mai revenit niciodată.

“A fost un siguratic, nu avea familie, nu avea pe nimeni. Mai ales după ce a murit soția lui. În 1989 a venit din Germania unde mergea în fiecare an. Mai stătea câte 6 luni în Israel, știa să vorbească perfect franceza și germana.

După moartea soției lui era terminat, dărâmat. Când l-au rugat să vină, în ’89, din nou în juriu, nu a mai vrut. Fiind cel mai tânăr m-au pus să stau, de dimineața până seara, după el. Mergeam împreună la masă, îmi povestea întâmplări din viața lui. Așa ne-am atașat unul de altul”, își amintește Vasile Topârceanu.

“Are un mormânt înghesuit, pe care au crescut multe buruieni”

La vârsta de 15 ani, Gică Petrescu a urcat pentru prima dată pe o scenă. Timp de 2 ani, marele artist a făcut Facultatea de Drept până când tatăl sau l-a sfătuit să renunțe. I-a spus că mai bine urmează calea muzicii, unde clar are talent. La vârsta de 18 ani Gică Petrescu este angajat, pentru prima dată, ca solist vocal, având un repertoriu de romanțe și tangouri.

“Chiar dacă a fost însurat cu Cezarina, maestrul Gică Petrescu nu a avut copii. Era foarte interiorizat, nu puteai să-l vizitezi sau să-l chemi în vizită, nu venea. Era un siguratic, dar, la spectacole, era deosebit de prietenos.

Față de ceilalți nu dădea impresia niciodată că ar fi trist sau supărat. Și când îl puneam să-mi povestească pe unde a fost plecat îmi spunea mereu. Gică Petrescu mi-a lăsat o impresie deosebită, i-am purtat un mare respect.

Săptămâna trecută i-am făcut un parastas, primul de când a murit. Valeria Arnăutu are doi preoți peste drum de Școala Populară de Artă, unde predă. A vorbit cu ei și am mers la cimitir, întâi la Maria Tănase apoi la maestrul Gică Petrescu.

Mi-a părut rău când am văzut că are un mormânt înghesuit, pe care au crescut multe buruieni. Nu se duce nimeni la el. După ce ne-am dus să-i facem parastas am simțit o ușurare”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Vasile Topârceanu.