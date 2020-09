Gică Popescu rămâne în spital după ce s-a infectat cu COVID-19: „Din păcate, analizele la plămâni nu au arătat foarte bine”

Gică Popescu (53 de ani) se află în continuare internat în spital, deoarece după ce a fost testat pozitiv, s-a îmbolnăvit de o formă serioasă de pneumonie, iar plămânii săi nu par în regulă 100%.

Acum șapte zile, Gică Popescu a fost depistat pozitiv la coronavirus, dar chiar dacă starea sa era una bună, ce a urmat arată cât de repede și de grav poate face probleme acest virus care a dus la o pandemie.

Oficialul celor de la Viitorul Constanța s-a dus să se interneze în spital, după aceea, chiar dacă credea că va părăsi spitalul foarte repede deorece nu avea o stare forte proastă, lucrurile au devenit mai rele și încă este sub observație, la peste o săptămână după ce a fost depistat pozitiv.

”Virusul a dezvoltat foarte repede o pneumonie și nu mi-a fost bine”

„Avusesem niște dureri de cap și doar într-o zi câteva frisoane. Am zis să merg să fac testul, mai ales că eu m-am testat de multe ori. Și am ieșit pozitiv, dar în acel moment eram OK, nu mai aveam simptome. Apoi, fiindcă am ieșit având coronavirus, m-am dus la Matei Balș pentru investigații suplimentare. Ce a urmat n-a fost bine fiindcă virusul a dezvoltat foarte repede o pneumonie și nu mi-a fost bine. Cu tuse, după cum vezi și acum când vorbesc cu tine mai tușesc”, a spus Gică Popescu.

Fostul fotbalist declară că ar fi vrut să părăsească spitalul măcar după 5-6 zile: „Din păcate, Computerul Tomograf pe care l-am făcut în weekend nu a arătat foarte bine, în privința plămânilor, iar doctorii mi-au spus că e nevoie să continui să fiu spitalizat”.

În tot acest timp, oficialul Viitorului a luat un tratament, dar nu a fost la terapie intensivă: „Nu s-a pus problema să fiu ventilat mecanic fiindcă nici un moment n-am avut o saturație de oxigen mai mică de 97-98%, deci am fost OK din acest punct de vedere. În schimb, medicamente am luat, e vorba despre Remdesivir”.

Popescu nu este singurul personaj important din fotbalul românesc pozitiv la coronavirus

„Am luat eu care eram atât de atent, pe unde umblu, să port mereu mască, să mă dezinfectez la fiecare 5 minute, umblam cu sticla de dezinfectant după mine în buzunar, dar uite că s-a întâmplat. Habar nu am de unde aș fi putut să-l iau”, a declarat Popescu, care a adăugat că „nimeni din familia mea nu a dezvoltat vreun simptom până acum. Soția, care oricum trebuie să stea izolată 14 zile, n-a acuzat nimic până acum, dar astăzi i-am zis să meargă să fac testul, mai ales că au trecut atâtea zile, a trecut și perioada de incubație”

”Condițiile în spital sunt OK, sunt decente, nu am nici un motiv să mă plâng. Oamenii de aici, de la doctori la asistente sunt foarte atenți”, a încheiat Popescu.

Gică Popescu nu este singurul din fotbalul românesc care a fost depistat pozitiv la covid-19. Finanțatorul celor de la Craiova, Mihai Rotaru, a avut o formă și mai dificilă de coronavirus. El a fost și la terapie intensivă.

„Este mai bine acum. Din ce ştiu eu este bine. Dintre noi toţi, el a fost cel mai afectat, în sensul că a avut nevoie de mai mult timp de internare”, a spus Sorin Cârțu.