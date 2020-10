Gigi Becali, ajutor pentru autorități în lupta cu Covid-19. Ce medicamente aduce din Rusia și India

Gigi Becali s-a retras temporar din zona aparițiilor media pe zona sportivă, însă revine cu o implicare importantă în lupta contra pandemiei de Covid-19.

Omul de afaceri a dezvăluit, joi, că vrea să aducă Favipiravirul din India sau Arbidolul din Rusia, pentru a-i vindeca pe oameni infectați cu noul coronavirus.

Patronul FCSB mai spus că că mama sa se simte bine și că s-a vindecat de infecția cu SARS-CoV-2, suferită în urmă cu câteva săptămâni.

Gigi Becali se implică din nou lupta cu Covid-19. Ce medicamente aduce din Rusia și India

Gigi Becali pune umărul la lupta cu pandemia de coronavirus și este gata să cumpere medicamentele corespunzătoare din străinătate, pe care să le pună la vânzare în farmaciile din România, fără niciun fel de adaos.

După ce în prima fază a crizei sanitare a contribuit cu echipamente pentru mai multe unități medicale, Gigi Becali este acum pregătit să cumpere medicamente din India și Rusia, care să ajute populația să lupte cu succes contra Covid-19.

“Vreau să aduc niște medicamente, pentru că virusul ăsta este un fleac. Am avut zeci de persoane pe care le-am vindecat. Ce medicamente iei de la farmacie? Să ne spună ministrul Sănătăţii: dacă ai simptome te duci să iei medicamentele astea. Eu vreau să aduc medicamente din India, Favipiravirul, sau din Arbidolul din Rusia.

Eu cumpăr medicamentele, le pun în farmaciile din România fără adaos, ca să putem salva oamenii. Ei ştiu doar de paracetamol. Băi, nu trece cu paracetamol. Mama mea nu are nimic, e vindecata, are 90 de ani.”, a declarat, joi, omul de afaceri, conform România TV.

Becali: Am dat medicamente apropiaților

Gigi Becali mai dezvăluie că el a procurat de mult timp aceste medicamente pe care le-a administrat familiei, prietenilor şi chiar vecinilor care au fost infectați cu Covid-19. Afaceristul spune că este dispus să aducă și vaccinul anti-Covid din Rusia.

”Am avut toată curtea, Și șoferi, și oamenii din casă, și cutare, și uite și Giovani, și Victor, și toată comuna. Majoritatea au avut virus. Le-am dat medicamente. Arbidol, vitamina C.

Da, dar am avut ce să dau. Oamenii nu au ce să ia. Asta vreau eu sa fac. Plus de asta am făcut astăzi o scrisoare de intenție pentru virus, pentru vaccin, din Rusia. Ca în Rusia deja se vaccinează”, a mai declarat Becali.