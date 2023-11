Gigi Becali, în extaz după ce s-au încurcat CFR și Rapid: ”Lasă-i în pace, să luăm noi titlul”

Cel care a remarcat, ironic, lipsa de rezultate de la CFR Cluj, a fost tocmai moderatorul emisiunii MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Horia Ivanovici. Jurnalistul a remarcat că parcă cei de la CFR și Rapid nu prea își doresc să câștige campionatul, astfel că s-ar explica rezultatele proaste din această etapă.

Gigi Becali, în extaz după ce s-au încurcat CFR și Rapid

”Nu vrea nimeni să ia titlul, CFR nu vrea, Rapid nu, văd că e anul FCSB-ului. Toată lumea zice lasă domnule să ia Gigi, să ia FCSB titlul anul ăsta. Mă refer la faptul că echipele ăstea cu care vă luptați la titlu, au rezultate proaste”, a transmis Horia Ivanovici. În stilul caracteristic, Gigi Becali a oferit replica zilei.

ADVERTISEMENT

”Lasă-i pace dacă nu vrea, las să luăm noi, dacă ei nu vor. Adevărul e că anul ăsta văd, se încurcă și ei, era puternică CFR, nu se încurca așa cu echipe mai mici. Se încurcă și ei”, a replicat Gigi Becali. Tot Horia Ivanovici a remarcat cum CFR Cluj este o umbră a echipei care băga spaima în adversari în urmă cu alți ani.

”Nu mai e nici CFR ce era. Sincer, eu vă spun că mi se pare mai periculos Rapidul ca CFR anul ăsta. Da, dar 3-3 cu Iași, egal cu Dinamo, cu Oțelul, greu să mai iei titlu cu așa rezultate”, a subliniat Horia Ivanovici. ”Nu e, nu mai vreau să vorbesc de alții, nu e frumos. Tot CFR-ul e, pentru că are jucători, bine făcuți, înalți, puternici, doar că nu știu ce să zic.

ADVERTISEMENT

Ok, dar de exemplu, mă interesează când terminăm sezonul regulat să avem 5 puncte înjumătățite, adică 10 diferență, să rămânem cu 5 puncte, să fim mai lejer, mai relaxați”, a completat patronul celor de la FCSB. Avantajul mare al celor de la FCSB ar fi, momentan, potrivit lui Horia Ivanovici, revenirea în forță a lui Florinel Coman.

”Revine Florinel în formă, m-am uitat. L-ați simțit și dumneavoastră? Cel mai bun jucător de departe”, a remarcat Ivanovici, fiind completat de Gigi Becali: ”Revine, face ce vrea cu mingea. Mi s-a părut că și Băluță, face faza defensivă, vine mult în spate, aleargă mult, e agresiv”. Cât despre Craiova lui Mihai Rotaru, Gigi Becali nu crede că oltenii au șanse la titlu în acest an.

ADVERTISEMENT

”După ce am văzut duminică, faptul că le-a dat Dinamo golul și i-a egalat, nu prea cred că mai poate. Rotaru credeam, nu știu ce se întâmplă, are echipa jucători valoroși. Nu pot să-mi dau seama, dar nu”, a fost concluzia lui Gigi Becali. Momentan, FCSB e lider în SuperLiga, fiind urmată de CFR Cluj și Rapid București, la o distanță mică.

MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, de la ora 13:30. Nu uitați! Emisiunea MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră miercurea, de la ora 10:30.

ADVERTISEMENT

Premiera MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik (nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat).

Gigi Becali, în extaz după ce s-a încurcat CFR și Rapid