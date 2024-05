Dan Șucu l-a ofertat pe Mircea Lucescu: „Vino tu președinte!”. Răspunsul legendei l-a surprins pe șeful Rapidului

Rapid a ratat toate obiectivele din acest sezon, giuleștenii având un play-off de coșmar. Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid, vrea să redreseze situația clubului și să dea o lovitură importantă de imagine.

Șucu încearcă să îl aducă pe Mircea Lucescu la Rapid

În cursul zilei de miercuri, . Omul de afaceri a transmis un comunicat în care a precizat că situația descurajatoare prin care trece clubul l-a determinat să ia decizia de a face schimbări importante. Din acel mesaj se înțelege că își dorește să se despartă de oamenii importanți din conducerea Rapidului și să îi înlocuiască.

ADVERTISEMENT

Aducerea lui Mircea Lucescu în Giulești este marele obiectiv al lui Dan Șucu. Antrenorul a ajuns deja la 78 de ani și preluarea unei noi echipe ar reprezenta o adevărată provocare. .

Șucu îl vede pe Lucescu drept omul perfect pentru funcția de președinte al Rapidului. Experiența în fotbal a lui Il Luce nu poate fi pusă la îndoială de nimeni. În plus, antrenorul este extrem de respectat de fani și numirea sa într-o funcție de conducere ar putea reprezenta o adevărată lovitură de imagine dată de Dan Șucu.

ADVERTISEMENT

„Vino tu președinte!”, a fost propunerea lui Dan Șucu pentru Mircea Lucescu. Legendarul antrenor i-a spus acționarului din Giulești că așteaptă o ofertă de a antrena din străinătate. În cazul în care acest lucru nu se va întâmpla, nu va mai lucra în fotbal. Practic, a declinat elegant oferta lui Dan Șucu.

“Ar fi absolut fantastic ca Mircea Lucescu, să vină lângă proiectul Rapid”

“Unul dintre marile obiective pentru Rapid în 2024 a fost, este și va rămâne domnul Mircea Lucescu. Îl apreciem enorm. Este nu doar un mare antrenor, este în primul rând un mare om de fotbal, iar expertiza sa ar fi absolut fantastică pentru Rapid.

ADVERTISEMENT

Dacă vreți, este un obiectiv de-al meu personal să încerc să-l conving pe domnul Lucescu să vină alături de noi în proiectul Rapid sub orice formă ar dori domnia sa. Am inițiat discuțiile încă de acum câteva luni, aproximativ 6 luni dacă nu mă înșel.

Ar fi absolut fantastic ca un uriaș în lumea fotbalului, precum Mircea Lucescu, să vină lângă proiectul Rapid. Repet, sub orice formă ar dori domnia sa. Nu are sens să discutăm despre expertiza lui Mircea Lucescu, nu are sens să discutăm despre acest om care reprezintă esența. Mircea Lucescu este esența fotbalului”, a precizat Dan Șucu în decembrie la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu: ”Domnul Șucu știe ce trebuie să facă”

Mircea Lucescu așteaptă o ofertă din străinătate pentru a reveni în fotbal. În ultima vreme au apărut în presă informații conform cărora antrenorul ar fi negociat cu Beșiktaș însă a refuzat pentru că nu își dorește să preia o echipă din mers, ci așteaptă finalul sezonului. După meciul pe care giuleștenii l-au pierdut pe teren propriu împotriva Universității Craiova, Lucescu a vorbit despre proiectul de la Rapid. Acesta a declarat:

”O echipă se construiește greu. Nimeni nu este sigur de nicio investiție. Eu cred că Rapidul a plecat pe un drum bun. Acum e vorba și de răbdare. O echipă se construiește cărămidă cu cărămidă. Sunt jucători care au demonstrat că merită să joace la Rapid, alții trebuie schimbați.

Cu siguranță, domnul Șucu va analiza foarte bine acest an. Au fost momente extraordinare la Rapid. Domnul Șucu știe ce trebuie să facă să ajungă la continuitate. E imposibil să câștigi un campionat dacă ai momente formidabile și după momente foarte slabe”.