Graham Salisbury, cel mai longeviv arbitru profesionist, s-a retras la 58 de ani. Rezervă la ultimul meci i-a fost fiul său

Graham Salisbury, cel mai longeviv arbitru din fotbalul profesionist englez, şi poate din lume, s-a retras din activitate la vârsta de 58 ani. A condus ultimul meci pe 9 mai, în League One (divizia a treia).

Wigan Athletic – Swindon Town, ultimul meci arbitrat de Salisbury, s-a terminat cu scorul de 4-3 pentru oaspeţi. Al patrulea oficial al meciului a fost Michael Salisbury, nimeni altul decât fiul centralului!

Cariera lui Graham, născut pe 1 noiembrie 1962, a început în 2001 şi a cuprins 588 de meciuri la nivelul EFL, forul care guvernează Championship (liga a doua), League One (a treia), League Two (divizia a patra), Cupa Ligii Angliei (Carabao Cup), dar şi EFL Trophy (o cupă dedicată echipelor din League One şi League Two).

Unul dintre cele mai importante meciuri conduse în cariera de 21 de sezoane a lui Graham Salisbury a fost finala EFL Trophy din 2011, singura finală din cele două decenii de arbitraj.

Conform statisticilor, arbitrul a fost la centru într-un total de 626 de partide (588 de nivel EFL), în care a acordat 1919 cartonaşe galbene, 42 de „roşii“ pentru cumul de avertismente, 69 de eliminări directe şi 122 de lovituri de pedeapsă.

Statistica unei cariere de două decenii

Meciuri de campionat

Championship: 129 de partide conduse, 427 de „galbene“, 17 „roşii“ din care 8 direct şi 26 de lovituri de pedeapsă

League One: 192 de partide conduse, 590 de „galbene“, 35 „roşii“ din care 16 direct şi 30 de lovituri de pedeapsă

League Two: 199 de partide conduse, 590 de „galbene“, 40 „roşii“ din care 28 direct şi 38 de lovituri de pedeapsă

First Division (denumirea celei de-a doua divizii până în 2004): 19 de partide conduse, 54 de „galbene“, 2 „roşii“, ambele direct, şi 6 penalty-uri

Second Division (denumirea celei de-a treia divizii până în 2004): 24 de partide conduse, 73 de „galbene“, 6 „roşii“, toate direct, şi 6 penalty-uri

Partide de cupă

Cupa Angliei

Cupa Ligii Angliei: 24 de partide conduse, 69 de „galbene“, 4 „roşii“, toate direct, şi 12 penalty-uri

EFL Trophy: 19 de partide conduse, 53 de „galbene“, 3 „roşii“ din care doar unul direct şi 3 de lovituri de pedeapsă

Cel mai bătrân arbitru din istorie avea 88 de ani când s-a retras

În ciuda celor 58 de ani ai săi, 59 pe 1 noiembrie 2021, Graham Salisbury nu este nicidecum cel mai bătrân arbitru din istorie. Acest titlu i-a revenit lui Harry Hardy, un alt englez, care a agăţat fluierul în cui la venerabila vârstă de 88 de ani, cât avea în 2015 când s-a retras.

E drept, nu era arbitru de fotbal profesionist, dar asta nu l-a împiedicat pe Prinţul Harry, în calitate de preşedinte onorific al FA (Federaţia Engleză de Fotbal), să îi ofere o medalie pentru merite sportive în 2013. Ba, mai mult, a primit şi o medalie a Imperiului Britanic din partea reginei.

Nici nu s-ar fi lăsat de arbitraj, dacă nu se accidenta în propria casă încercând să care ceva pe scări. Şi-a luxat şoldul şi a trebuit să se retragă. De-a lungul unei cariere începută în 1959 a condus mai mult de 3000 de meciuri de fotbal.

George Reader a arbitrat finala Campionatului Mondial la 53 de ani

Recordul mondial, recunoscut de Guinness Book of Records, pentru cel mai vârstnic arbitru care a condus o finală de Campionat Mondial îi aparţine lui George Reader.

Reader, englez şi el, avea 53 de ani şi 236 de zile la finala CM 1950, câştigată de Uruguay în faţa Braziliei, 2-1 pe legendarul stadion Maracana. 200.000 de oameni au asistat la acea partidă se spune, deşi FIFA a înregistrat doar 174.000 de suporteri în statistici.