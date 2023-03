Horoscop țigănesc. Cum îți merge în 2023, în funcție de zodie. Acuratețea e uriașă

. Cum îți merge în 2023, în funcție de zodie. Acuratețea e uriașă, conform previziunilor făcute de . Descoperă în rândurile următoare care sunt aspectele pe care trebuie să le iei în calcul.

Horoscop țigănesc pentru 2023. Care sunt evenimentele de care au parte nativii. Ghicitoarele ne dezvăluie ce destin avem

Zodia Pumnalului (Berbec)

2023 e solicitant pe mai multe paliere. Răbdarea le este pusă la încercare și au o dorință mare să se facă văzuți la serviciu. Sunt testați pentru a vedea dacă au învățat lecțiile din anul anterior.

ADVERTISEMENT

Zodia Coroanei (Taur)

Succes uriaș în afaceri, chiar dacă sunt la început de drum cu un business. Dau lovitura și semnează contracte cu oameni importanți, puternici și cifrele vor crește considerabile.

Zodia Sfeșnicului (Gemeni)

În 2023 deciziile sunt cântărite bine înainte de a fi luate. Mare atenție la ce fac și ce zic, cât și la oamenii cărora li se destăinuie. Nu se lasă păcăliți ușor și verifică unele aspecte în amănunt.

ADVERTISEMENT

Zodia Roții (Rac)

Cele 12 luni sunt pe placul tău, îți găsești jumătatea. A venit momentul să te bucuri de iubire din plin, poate ajungi la căsătorie sau vine pe lume un copil. Oportunitățile nu lipsesc.

Zodia Stelei (Leu)

Stelele au un an al încercărilor. În lucrurile scapă de sub control și trebuie să înveți că fiecare lucru are consecințele sale. Te enervezi repede și multe legături ajung să se destrame.

ADVERTISEMENT

Zodia Clopotului (Fecioară)

2023 e anul compromisurilor, închizi ochii la multe lucruri. Trebuie să accepți și să suporți multe pentru a-ți duce la bun sfârșit proiectele pe care ți le-ai propus.

Zodia Monedei (Balanță)

Unele relații se termină, în timp ce în plan amoros se anunță neînțelegeri majore. Se anunță o perioadă grea, plină de certuri și reproșuri. 2023 decide persoanele care trebuie să fie împreună.

ADVERTISEMENT

Zodia Cuțitului (Scorpion)

Beneficii dacă reușești să te pui pe primul plan și să te axezi numai pe ce știi. Se regândesc unele alegeri, se schimbă locul de muncă sau vrei să te muți în altă parte. 2023 aduce maturizare în gândire.

ADVERTISEMENT

Zodia Toporului (Săgetător)

Inamicul de care te lovești este insensibilitatea exagerată. Te simți acuzat și slab în fața celorlalți printr-un simplu cuvânt sau faptă. Nu ești sigur pe tine și ești neliniștit, cu dubii legate de felul de a fi.

Zodia Potcoavei (Capricorn)

Potcoava are o perioadă extraordinară în domeniul profesional, unde își duce la bun sfârșit sarcinile și nu ies din cuvântul șefului. Promovarea este doar la un pas. Avantaje în toate cele 12 luni.

Zodia Cupei (Vărsător)

E un an greu, relațiile de prietenie au de suferit. Cupa are parte de surprize neplăcute din partea celor pe care îi crede amici. Acești nativi sunt trădați, înșelați și află că unii oameni nu sunt deloc ceea ce par.

Zodia Capelei (Pești)

Succes din punct de vedere financiar, faci mulți bani și reușești să economisești, să pui deoparte. Veniturile sunt scoase și din piatră seacă datorită inteligenței. Știi cum să investești.