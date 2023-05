Imaginea cu care Deea Maxer i-a lăsat pe toți mască! S-a fotografiat alături de un bărbat misterios și i-a făcut declarații de dragoste

Deea Maxer s-a pozat alături de iubit? Dansatoarea nu face declarații concrete despre viața amoroasă, dar s-a pozat la brațul unui bărbat, în club. În plus, i-a dedicat și o melodie ale cărei versuri vorbesc de la sine.

Deea Maxer a publicat prima imagine alături de iubit? Cum s-au fotografiat în club

Fosta soție a lui Dinu Maxer și-a pus publicul pe jar. A mers în club și s-a fotografiat , care ar putea să-i fie iubit. De altfel, cu doar câteva ore în urmă

După divorțul neașteptat care a fost anunțat în urmă cu aproximativ o lună, Deea Maxer a dat tot felul de semne care să prevestească o relație, chiar dacă nu a confirmat niciodată că și-a făcut iubit. Dar nu s-a ferit să recunoască, de pildă, că a primit flori.

Vineri, 5 mai 2023, dansatoarea a luat pe toată lumea prin surprindere când a publicat prima imagine în care apare la pieptul unui bărbat. Amândoi zâmbesc și par destul de apropiați. Mai mult, vedeta a însoțit imaginea și cu o piesă.

Versurile melodiei Fire on Fire (n. r Foc pe Foc) a lui Sam Smith, spun mai multe decât a făcut-o Deea Maxer în tot acest timp. „Foc pe foc, ne-ar ucide în mod normal/ Dar cu atât de multă dorință, împreună suntem câștigători/

Ei spun că am scăpat de sub control, și unii spun că suntem păcătoși/ Dar nu îi lăsa să ne distrugă / Pentru că atunci când(…) îmi spui că mă iubești/ Și mă privești în ochi/ Tu ești perfecțiunea mea, unica mea direcție”, spune melodia pe care Deea Maxer a ales-o ca fundal pentru poza cu posibilul iubit.

Dinu Maxer și Ada s-au despărțit

Și în timp ce cu sau fără iubit Deaa Maxer radiază de fericire, Dinu Maxer a pus punct relației cu Ada după doar câteva săptămâni. „Am decis să mergem pe căi diferite. Eu am declarat de la început. Eu am spus clar!

Este o relație la început! Nu am vrut această vâlvă, a fost o întâmplare, am fost la o petrecere a unei prietene, a făcut-o într-un club, în timpul săptămânii. Am crezut că e ceva privat, n-am crezut că de acolo se vor inflama atât de mult lucrurile .

Evident, pentru un om, când se intră din exterior în lumea noastră și oamenii ajung prima știre într-o zi, sunt copleșiți. Nu neapărat de știre, de titlurile care se pun și de cuvintele scoase din context, cât de comentariile care vin. Așadar… prea mult!”, a declarat Dinu Maxer în emisiunea Exclusiv VIP de pe Prima TV.