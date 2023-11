În cât timp ar putea reveni Simona Halep în tenis? Dezvăluirea lui Horia Tecău: ”Cel mai bun scenariu”

Căpitanul nejucător al echipei naționale de tenis feminin, Horia Tecău a mărturisit că regretă faptul că nu a antrenat-o niciodată pe Simona Halep. Cu toate acestea, Tecău e convins că Simona Halep are șanse mari să revină pe zgură și să se retragă în glorie, după ce suspendarea pentru dopaj va fi dată uitării. Asta, cu toate că vorbim despre 4 ani care în mod normal ar trebui să-i termine cariera.

În cât timp ar putea reveni Simona Halep în tenis?

”Simona nu mai are de demonstrat nimic, nimănui. Îmi doresc să revină cât mai repede și să mai joace tenis, să aibă un final de carieră într-o stare bună, o ieșire frumoasă din tenis. Acum, se pare că cel mai bun scenariu ar fi să revină într-un an. Mi-ar plăcea să aibă bucuria de a mai juca. Nu mai are nimic să demonstreze nimănui. Ea deja ne-a bucurat, ne-a motivat, ne-a inspirat, sunt generații care joacă acum datorită ei”, a explicat Tecău la

Horia Tecău recunoaște că s-a apropiat de Simona Halep în ultimii ani, mai ales că ambii sportivi frecventau școala de tenis de la Constanța. ”Îmi doresc să revină cât mai repede și să mai joace tenis, să aibă un final de carieră într-o stare bună, o ieșire frumoasă din tenis. Am crescut în generații ușor diferite, ea fiind mai mică decât mine. Dar mai târziu, când am început să știm unii de alții, prin școala de tenis din Constanța, m-am conectat cu ea atunci când eram în circuit.

Eu jucam deja de câțiva ani Grand Slam-uri, finale, iar ea intrase în primele 20, în primele 10 și aveam multe discuții cu ea despre mentalitate, despre atitudine, despre ce anume face diferența între top 20-30 și campionii de Grand Slam. Eu îi ofeream perspectiva mea, pentru că și eu eram într-un proces în care învățam. Atunci am avut momente când vorbeam foarte mult, după care a urmat explozia Simonei Halep” și-a adus aminte Horia Tecău.

În concluzie, pe zgură cât mai rapid, fiind convins că românca mai are multe de demonstrat în tenis, în ciuda faptului că e trecută de 32 de ani și, cel mai probabil, va reveni pe zgură când va avea 36 de ani. ”Și-a creat o echipă unită, după modelul Sharapova și al altor jucătoare.

S-a dus într-o bulă și a fost bine, să îi fiu căpitan la Fed Cup. La cum joacă și la cum am simțit-o, la potențialul ei de pe teren, în care am încredere și acum. Și mâine dacă revine, ea are o capacitate fantastică de a se mișca, de a lovi mingea, de a memora execuții foarte repede.

Dacă alții au nevoie de sute, mii de execuții, pe Simona o pui de câteva ori, dacă ea înțelege, repetă de câteva ori și are deja abilitatea”, a concluzionat Horia Tecău, tenismen cu 38 de titluri ATP în palmares, în proba de dublu masculin, dintre care două turnee de Grand Slam: în 2015 la Wimbledon și în 2017 la US Open.

Nu la fel de optimist era jurnalistul Cristian Tudor Popescu, pasionat de tenis și fan al Simonei Halep. ”Dacă se menține decizia de patru ani și după verdictul de la Lausanne, e terminală pentru cariera Simonei. Și dacă această decizie va fi înjumătățită, tot e rău”, declara CTP în direct la Digi Sport.

”Trebuie să mai spun că apărarea făcută de Simona și avocații ei a fost o prostie. Nu avea cum să conteze o asemenea apărare, a fost ceva catastrofal, de bezna minții… Un supliment alimentar contaminat cu roxadustat? Cum? Roxadustatul e o substanță rară, găsită prin spitale. Ce, e zahăr sau drojdie? Asta a fost apărarea avocaților. Ei au pus la punct asemenea abordare în care eu n-am crezut în niciun moment!”, a mai transmis CTP în acel moment.