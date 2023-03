Incendiu la un zgârie-nori de 42 de etaje din Hong Kong. Clădirea de 800 de milioane de dolari, cuprinsă de flăcări. Video

Au fost imagini apocaliptice cu câteva minute înainte de miezul nopții, în Hong Kong. Un zgârie-nori de 42 de etaje a fost afectat de un incendiu extrem de puternic. Flăcările s-au extins rapid în întreaga construcție

Potrivit presei internaționale la ora locală 23:11 (16:11, ora României), în Tsim Sha Tsui, un cartier comercial şi turistic foarte frecventat din Hong Kong.

Clădirea la care s-a produs deflagrația era aflată în construcție. Primele informații nu anunță nicio victimă. Un număr 130 de locuitori din zonă, afectați de fum și miros, au fost mutați la o distanță sigură, până la stingerea incendiului, a declarat poliția locală, citată de .

Într-o primă fază, flăcări uriașe au fost observate în apropierea unei schele, la vârful clădirii. După câteva zeci de minute, incendiul a cuprins întreaga clădire aflată în construcţie şi a coborât către stradă. Sute de persoane se aflau în apropiere.

Fire hits skyscraper being built on site of old Mariner’s Club in Hong Kong’s Tsim Sha Tsui

Scaffolding around the building engulfed in flames & burning embers from the building in Middle Road Tsim Sha Tsui ignited objects on the ground

— Aprajita Choudhary 🦋 (@aprajitanefes)