Incredibil cum arată cu adevărat Ozana Barabancea. A fost surprinsă la cumpărături. Imagini reale

Ozana Barabancea a slăbit enorm în ultima perioadă datorită unei operații de micșorare a stomacului, dar și unui stil de viață sănătos. Jurata de la „Te cunosc de undeva!” face mult sport, însă se pare că lupta cu kilogramele în plus este departe de a se încheia.

Cântăreața de jazz a fost surprinsă zilele trecute în drum spre sala de fitness, înainte de antrenament având grijă să facă un mic popas. Vedeta s-a oprit la o cafenea de unde și-a procurat o prăjitură fără zahăr și fără gluten, semn că nu a renunțat la micile plăceri.

Paparazzi au filmat-o în toată splendoarea, imaginile reale cu greutatea Ozanei Barabancea putând fi vizionate AICI. Se pare că după ce ar fi slăbit câteva kilograme bune vedeta Antena 1 a început să ia din nou proporții, postările de pe rețelele de socializare fiind extrem de retușate.

Ozana Barabancea, în realitate. Cum arată soprana când iese pe stradă

Mai exact, soprana a slăbit de la 114 de kilograme până undeva în jur de 55 de kilograme, însă acum se pare că s-a „rotunjit” din nou. Ozana Barabancea este una în mediul online și alta când apare pe stradă, dovadă fiind chiar fotografiile în care apare aceasta.

Jurata de la Antena 1 lucrează intens la sala de fitness, acolo unde recent s-a întâlnit și cu Pepe, așadar nu se lasă învinsă prea ușor. Solista încearcă să păstreze un echilibru în viața sa, mai ales că în urmă cu 3 ani a suferit o operație de micșorare a stomacului.

Ozana Barabancea a slăbit în jur de 70 de kilograme de atunci și până acum, mărturisind în urmă cu ceva timp că și-a dat seama cât de mult contează sportul. Bruneta a luat decizia de a ajunge pe masa de operație după ce a început să se miște tot mai greu.

Vedeta și-a dorit să fie sănătoasă pentru copiii ei, Gloria și Andrew, pe care-i crește singură de când a divorțat de pianistul Sorin Terinte. Jurata de la „Te cunosc de undeva!” a vrut să se opereze inițial în Turcia, însă în cele din urmă a optat pentru o clinică privată din București.

„Am slăbit peste 40 de kilograme. M-am cântărit și am 73,2 kg, iar pe masa de operație am avut 114. N-am spus nimănui, dar maximum de kilograme am avut 128. Acum mă simt bine, dar atât de mult contează sportul, cum n-aș fi crezut vreodată.

Mi-am dat seama că încă mă simt grasă și trebuie să îmi scot din cap senzația asta de om gras. Cobor greu, urc greu scările, încă am senzația de greutate pentru că psihic nu m-am echilibrat”, a spus la un moment dat Ozana Barabancea, potrivit cancan.ro.